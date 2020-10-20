Вт, 20.10.2020
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Танель Кийк
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  • Заснувший за рулем водитель автобуса наехал на островок безопасности

Видео ⟩ Заснувший за рулем водитель автобуса наехал на островок безопасности

Сегодня, 20 октября, около 9:20 полиция получила сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну вблизи McDonald’s водитель автобуса наехал на островок безопасности и повредил дорожный знак.

Патрульный полицейский Пярнуского полицейского участка Роберт Тийслер сказал, что, согласно первоначальной информации, водитель автобуса заснул за рулем, пишет Pärnu Postimees.

«Садясь за руль, водители должны быть уверены, что отдохнули и готовы участвовать в дорожном движении. Будучи усталыми и сонными, они угрожают как сами себе, так и другим участникам дорожного движения», - сказал Тийслер.

В ДТП никто не пострадал, водитель автобуса обратился в страховую компанию.

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