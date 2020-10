Вне дома: это не просто буфет "ешь, сколько влезет", это гораздо интереснее

Но начну с обзора меню, чтобы стало понятно, куда мы, собственно, попали. Меню богатейшее, и Паоло уверяет, что всегда есть всё, и продукты самые что ни на есть итальянские. Карпаччо из лосося и креветки с мидиями - это уже привычные для нас блюда. А вот морские черенки, жареные актинии, каракатица с зеленым горошком, блюда с омаром и королевским крабом обрадуют любого гурмана.

В меню целая россыпь чудесных итальянских салатов: arcobaleno - стебель сельдерея, зеленое яблоко, сыр с плесенью, кедровые орехи, cаpricciosa - с цикорием, тунцом и радиккио, delicata - с яблоком, моцареллой и грецкими орехами, Ebe Certo – картофель, сосиски, тунец, ветчина, ortolano - баклажан, цуккини, сладкий перец. В разделе Pizza - спокойно! - 55 видов пиццы: 33 классических и 22 «особых»! Для мясоедов есть мясо, для любителей сочетать вкус еды со вкусом вина - ароматные сардинские вина, на десерт - тирамису, тончайшие сухие хлебцы, нечто среднее между лавашем и мацой, тоже с Сардинии...

Словом, судя по меню, к Паоло Аллиери можно ходить каждый день всю оставшуюся жизнь, пока не кончится список блюд. Но не тут-то было! 49

Спрашиваю владельца: «Что это вы такое заковыристое придумали - All you can eat да еще с какими-то строгими правилами и ограничениями?»

Наслаждайся, но не жадничай!

Оказалось, что принцип обслуживания «ешь, сколько сможешь» сильно отличается от привычных нам буфетов, когда платишь один раз и ешь, пока не лопнешь, а что не доешь, то официант безропотно отнесет и выбросит. Правда, мы с вами это видели на паромах? Концепция All you can eat популярна в Италии и в США, а в Эстонии такой подход предлагают пока только в Trident.

В общем, дело обстоит так. Вы приходите в ресторан, изучаете специальное меню All you can eat, которое несколько отличается от основного, оно не такое обильное, что понятно, в противном случае выбор осложнился бы во много раз. Изучаете названия блюд, смотрите, как водится, на цены и оцениваете свои возможности.

Все эти аппетитные блюда с увлечением ели за соседними столиками посетители ресторана Trident. ФОТО: Вера Копти.

Ужин по принципу All you can eat длится пять часов и стоит 20 евро с человека, но напитки оплачиваются отдельно. Вы можете заказать салат из осьминогов, карпаччо из лосося и копченого лосося, мидии с помидорами, чесноком и базиликом, морские черенки, которые все-таки сюда попали из основного меню — и это правильно — где еще в Таллинне вы их попробуете! Далее идут каракатица с зеленым горошком, тунец в разных видах, креветки в различных соусах, осьминожки в остром томатном соусе, несколько мясных и овощных блюд, восемь видов пасты, разнообразная рыба с гриля... И все это за 20 евро?