Вне дома: это не просто буфет "ешь, сколько влезет", это гораздо интереснее

Нас не удивишь шведскими столами, когда платишь один раз и ешь до отвала. А что такое All you can eat по-итальянски, в Таллинне мало кто знает. Владелец ресторана морепродуктов Trident и пиццерии Pizzabusters Паоло Аллиери объяснил, причем на очень хорошем русском языке, что было вдвойне приятно, чем отличается их предложение от обычного буфета.
Но начну с обзора меню, чтобы стало понятно, куда мы, собственно, попали. Меню богатейшее, и Паоло уверяет, что всегда есть всё, и продукты самые что ни на есть итальянские. Карпаччо из лосося и креветки с мидиями - это уже привычные для нас блюда. А вот морские черенки, жареные актинии, каракатица с зеленым горошком, блюда с омаром и королевским крабом обрадуют любого гурмана.
В меню целая россыпь чудесных итальянских салатов: arcobaleno - стебель сельдерея, зеленое яблоко, сыр с плесенью, кедровые орехи, cаpricciosa - с цикорием, тунцом и радиккио, delicata - с яблоком, моцареллой и грецкими орехами, Ebe Certo – картофель, сосиски, тунец, ветчина, ortolano - баклажан, цуккини, сладкий перец. В разделе Pizza - спокойно! - 55 видов пиццы: 33 классических и 22 «особых»! Для мясоедов есть мясо, для любителей сочетать вкус еды со вкусом вина - ароматные сардинские вина, на десерт - тирамису, тончайшие сухие хлебцы, нечто среднее между лавашем и мацой, тоже с Сардинии...
Спрашиваю владельца: «Что это вы такое заковыристое придумали - All you can eat да еще с какими-то строгими правилами и ограничениями?»
Наслаждайся, но не жадничай!
Оказалось, что принцип обслуживания «ешь, сколько сможешь» сильно отличается от привычных нам буфетов, когда платишь один раз и ешь, пока не лопнешь, а что не доешь, то официант безропотно отнесет и выбросит. Правда, мы с вами это видели на паромах? Концепция All you can eat популярна в Италии и в США, а в Эстонии такой подход предлагают пока только в Trident.
В общем, дело обстоит так. Вы приходите в ресторан, изучаете специальное меню All you can eat, которое несколько отличается от основного, оно не такое обильное, что понятно, в противном случае выбор осложнился бы во много раз. Изучаете названия блюд, смотрите, как водится, на цены и оцениваете свои возможности.
Ужин по принципу All you can eat длится пять часов и стоит 20 евро с человека, но напитки оплачиваются отдельно. Вы можете заказать салат из осьминогов, карпаччо из лосося и копченого лосося, мидии с помидорами, чесноком и базиликом, морские черенки, которые все-таки сюда попали из основного меню — и это правильно — где еще в Таллинне вы их попробуете! Далее идут каракатица с зеленым горошком, тунец в разных видах, креветки в различных соусах, осьминожки в остром томатном соусе, несколько мясных и овощных блюд, восемь видов пасты, разнообразная рыба с гриля... И все это за 20 евро?
«Да! - отвечает Паоло. Но мы требуем соблюдение одного условия: вы должны доесть каждое заказанное блюдо! Если вы переоценили свои возможности и не справились с количеством заказанных блюд, вам придется заплатить за недоеденное по меню!»
Что ж, с точки зрения арифметики все правильно, и 20 евро не кажутся большой суммой, ведь это не дешевый буфет за 9.90, в меню сплошные деликатесы, и для любителей морепродуктов здесь просто рай!
А если заказать, например, пасту с королевским крабом за 25 евро и какую-то закуску за 15, то вы и с едой справитесь, и удовольствие получите, и не переплатите. К тому же Паоло Аллиери и шеф-повар Алессио Массагранде советуют не заказывать все скопом, а делать это постепенно - времени достаточно.
Шеф-повар Алессио рассказал, что такая концепция основана прежде всего на глубоком уважении итальянцев к еде и продуктам: «Да, итальянцы много едят, и в нашей кухне ценятся чистые и понятные вкусы, но уважение прежде всего!»
Зал ресторанчика на первом этаже торгового центра T1 постепенно заполняется: начало подачи меню - в 17.30. Начинаю наблюдать. Вот семья из четырех человек, чувствуют себя уверенно, видно, что они здесь не в первый раз. За большим столом компания девушек пытается с помощью официантки разобраться в правилах, по которым они будут ужинать. За ближайший ко мне столик садятся три молодых человека, с ними я легко договариваюсь, что буду фотографировать все, что они заказывают. А они заказывают все подряд и делят каждое блюдо на троих, что по условиям концепции разрешается.
К сожалению, я не досидела до подачи на соседний столик горячих блюд, с ними картина была бы более полной, но надеюсь, что в тот вечер все разошлись по домам сытыми и довольными.