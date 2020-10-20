Банк: до 1 сентября никто не сможет снять деньги из второй ступени

По словам руководителя Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас, пенсионной системе Эстонии нужно уделять пристальное внимание: как сделать ее более прибыльной для тех, кто копит на пенсию. «Целью реформирования пенсионной системы должно быть прежде всего обеспечение финансовой уверенности людей в будущем. Это требует большей уверенности в функционировании системы, ее стабильности и устойчивости. Прежде всего, я призываю стороны обсудить аспект повышения гибкости систем накопления и выплат», – прокомментировала Мессимас.

По ее словам, важно обеспечить людям, накапливающим к пенсии, свободу в принятии решений относительно своего имущества, но в то же время люди должны взять на себя ответственность за обеспечение экономически надежного выхода на пенсию.

До 1 сентября никто не сможет снять деньги из второй ступени

Мессимас призывает людей, копящих к пенсии, тщательно обдумать, какое решение для выхода на пенсию является для них наиболее подходящим.

«Победит не тот, кто 1 января быстрее всех подаст заявку, а тот, кто не будет торопиться и взвесит разные варианты. Поскольку выплаты из II ступени тем, кто подал заявление, будут производиться только с 1 сентября 2021 года, то нет необходимости торопиться с принятием решения. Реформа пенсионной системы предлагает различные альтернативы, которые принесут пользу накапливающим к пенсии людям и с которыми стоит ознакомиться. Не все альтернативы можно будет выбрать в самом начале года, поэтому разумно подождать со своим решением», – сказала Мессимас, приоткрывая завесу реформы.

Также следует учитывать, что со вступлением в силу пенсионной реформы практически полностью будут ликвидированы ограничения по выплатам. Это делает II ступень очень привлекательной и субсидируемой государством инвестицией, которую было бы разумно использовать с максимальной выгодой.

Осведомленность о пенсионных накоплениях требует внимания

Опрос клиентов SEB, проведенный осенью 2019 года, показал, что хотя люди понимают необходимость самостоятельного обеспечения своего финансового будущего, только половина участников опроса призналась, что у них есть финансовый буфер на пенсионные годы.

«Свобода принятия решений в обеспечении своего будущего в первую очередь требует хорошей финансовой осведомленности, обзора своих текущих сбережений и понимания того, сколько человек хочет получать в будущем на пенсии», – сказала Мессимас.