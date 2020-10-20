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Апелляционный военный суд 20 октября оставил в силе обвинительный приговор осужденным по делу «Сети»*. Семеро человек осуждены на сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористического сообщества и участии в нем.

В зале, где находились родственники осужденных и пришедшие их поддержать активисты, решение оставить приговор в силе встретили криком «Позор!», сообщает издание 7х7. «Увидимся нескоро», - отреагировал на это один из осужденных музыкант Василий Куксов. Он приговорен к 9 годам колонии.

Сами обвиняемые на вопрос судьи, понятно ли им решение, ответили отрицательно.

Утром 20 октября перед тем как апелляционный суд удалился для принятия решения, с последними словом закончили выступать осужденные. Последним был Максим Иванкин, приговоренный к 13 годам колонии.

«Меня оставили на сладенькое. Но мне горько от того, что я не вижу смысла доказывать свою невиновность. Невиновность надо доказывать там, где готовы слушать, [где] спор на равных», - цитирует его слова из зала суда корреспондент 7х7.

«Да пошло оно все. На самом деле - плевать. Мы в целом уже победили и доказали все. Нам не нужно чье-то мнение… Сижу я живым свободным человеком. Мы победили», - сказал Иванкин незадолго до решения по жалобе на приговор.

В феврале 2020 года Приволжский окружной военный суд признал семерых обвиняемых виновными в создании и участии в террористическом сообществе и приговорил их в общей сложности к 86 годам колонии.

Жалобу на приговор по делу «Сети» Апелляционный военный суд рассматривал около полутора месяцев. Слушания проходили со 2 сентября одновременно в закрытом подмосковном городке Власихе, где находится апелляционная инстанция, и в Пензе, где до вступления приговора в силу содержат осужденных. Фигуранты участвовали в заседаниях по видеосвязи из зала областного суда.

Защита осужденных настаивает, что приговор был вынесен с многочисленными нарушениями, и требует отменить решение. По мнению адвокатов, во время рассмотрения дела суд первой инстанции проигнорировал многочисленные нестыковки в материалах следствия и не проверил должным образом сообщения о пытках фигурантов.

Что такое дело «Сети»

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» было возбуждено еще осенью 2017 года. Тогда в течение нескольких месяцев ФСБ в Пензе и Санкт-Петербурге задержала в общей сложности 11 человек, большинство из которых - левые активисты.

Следствие утверждало, что молодые люди собирались поднять вооруженный мятеж против действующей власти. По версии ФСБ, они намеревались устроить теракты в период проведения президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. О каких конкретно планах идет речь - неизвестно: в доказательствах, представленных во время судебного разбирательства, сведений о них нет.

Во время судебного процесса обвинение утверждало, что арестованные активисты приобретали оружие и проводили в лесу тренировки, на которых обучались тактике нападений.

Сами осужденные категорически отрицают вину и настаивают, что террористического сообщества «Сеть» никогда не существовало, а все дело строится на данных под пытками признательных показаниях и фальсификациях со стороны сотрудников ФСБ.

Обвиняемые говорят, что нелегальное оружие было подброшено им сотрудниками ФСБ, а тренировки, которые спецслужба выдает за подготовку к атакам, были обычными походами и страйкбольными играми, заснятыми на видео самими же участниками.

В итоге 10 февраля судьи Приволжского окружного военного суда назначила семерым пензенским обвиняемым тюремные сроки от 6 до 18 лет в зависимости от обвинений против каждого из них.

Инструктора по стрельбе Дмитрия Пчелинцева и бывшего студента Илью Шакурского суд посчитал создателями сообщества. Кроме того их обвиняли в хранении боеприпасов. Пчелинцев и Шакурский получили 18 и 16 лет.

Андрея Чернова приговорили к 14 годам в колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков.

Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову по аналогичным обвинениям назначили 13 и 10 лет соответственно в колонии строгого режима.

Василий Куксов получил 9 лет в колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и хранении оружия.

Арман Сагынбаев - 6 лет в колонии общего режима.

Вскоре после приговора в феврале 2020 года издание «Медуза» опубликовало расследование, из которого следует, что некоторые из фигурантов могут быть причастными к убийству двух человек.

Осужденные категорически это отрицают. Расследованием убийства занимается центральный аппарат Следственного комитета. О каких-либо официальных подозрениях в адрес кого-либо из фигурантов не известно.

«Так любой сможет - сказать, что все законно»

Во время апелляции защитники просили исследовать доказательства, на основании которых был вынесен обвинительный приговор. Они настаивают, что обширная часть материалов следствия собрана незаконным путем - с помощью давления на свидетелей, манипуляций с вещдоками и сотрудничества с провокаторами, которые впоследствии участвовали в деле в качестве секретных свидетелей со стороны обвинения.

В ответ на это прокурор в судебных слушаниях заявил, что не видит никаких оснований сомневаться в показаниях секретных свидетелей. Заявления фигурантов о том, что их пытали, выбивая признательные показания, гособвинитель считает голословными.

«Оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется. Прихожу к выводу, что судебное разбирательство по делу проведено объективно, все процессуальные требования соблюдены. Содержится описание преступных деяний, раскрыты обстоятельства преступления, изложены иные обстоятельства и доказательства», - подытожил на заседании апелляционного суда 12 октября прокурор Игорь Сухоруков. Его речь цитирует издание 7х7.

«Это какое-то издевательство. Мы говорим и приводим доводы, но прокурор не обращает на это внимание, не опровергает и не дает им оценку... Если мне дали 16 лет только за болтовню с провокатором, постановочные видео, громкие высказывания, которые раздражали ФСБ, то надо хотя бы называть вещи своими именами. Это не терроризм», - заметил Шакурский.

«Очень огорчил меня прокурор своим выступлением. Так любой сможет - в двух словах сказать, что все законно и обоснованно. В чем заключается его работа? Не было никакой конкретики, - удивлялся в своем последнем слове Василий Кусов. - Очень много дыр, белые нитки торчат отовсюду. Приговор как будто писали с похмелья. Суд с легкой руки безучастно махнул рукой: "И так пойдет". Но рушатся жизни людей».

Куксов получил 10 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе и незаконном владении оружием. Он категорически отрицает свою вину. Пистолет был найден в его машине.

При этом присутствовавшие при обыске свидетели на суде вспомнили, что двери автомобиля были открыты еще до начала осмотра. Экспертиза не нашла на оружии биологических следов Куксова.

Спустя почти два года после задержания в следственном изоляторе у Куксова серьезно ухудшилось самочувствие. После неоднократных просьб об обследовании у него обнаружили туберкулез.

Вскоре после этого открытую форму туберкулеза нашли и у другого обвиняемого - Армана Сагынбаева. Его адвокат Светлана Байтурина рассказала 7х7, что из-за заражения состояние ее подзащитного резко ухудшилось: у него ВИЧ и следующая стадия течения болезни из-за туберкулеза наступила очень быстро.

Сейчас у него стадия 4Б, а на следующей - 4В - отбывать наказание в местах лишения свободы уже нельзя. Далее наступает терминальная стадия - СПИД, говорит адвокат Байтурина.