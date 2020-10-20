Вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ноябре

"Обсуждение, совещания и работа идут буквально ежедневно (...) Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал Игнатьев на форуме "Открытые инновации".

Между тем, как показывает всероссийский онлайн-опрос, проведенный партией "Единая Россия", более 70% россиян по-прежнему не готовы делать прививку от коронавируса. 73 процента респондентов заявили, что не готовы к вакцинации, еще четыре процента сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех. Более половины граждан (52 процента) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37 процентов с ними не согласились. Еще 11 процентов россиян вообще не верят в существование коронавирусной инфекции.

Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63 процента опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное - ее эффективность.

В конце августа совместный опрос "Левада-центра" и "Открытых медиа" показал, что 53,8% россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок. Похожие цифры "отказников" - 52% - приводились и в августовском опросе ВЦИОМ.

Российские врачи также заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что исследования вакцины еще не завершены, а центр Гамалеи выиграл "гонку вакцин" не за счет качественной работы, а за счет связей и рекламы своего препарата. Ученые утверждают, что об эффективности вакцины вообще не следует говорить до завершения клинических испытаний, хотя не исключают, что поспешная регистрация вызвана прежде всего политическими причинами. При этом не полностью протестированная вакцина может провоцировать ответ организма против вируса, но непонятно, как долго эта защита сохранится. Не исключен и так называемые ADE-эффект, когда привитые люди переносят болезнь тяжелее, чем все остальные.

При этом для формирования коллективного иммунитета в стране не восприимчивым к вирусу должно быть 60−80% населения, или 88−117 млн человек, а значит, стране нужно около 87−116 млн доз вакцины. Ни создатели "Спутник V", ни разработчики других российских вакцин в этом году решить эту задачу не смогут: на разных площадках сейчас выпускаются лишь "десятки тысяч доз в месяц". Зато российское руководство настаивает на том, что российская вакцина оказалась первой зарегистрированной в мире, а вопрос ее эффективности отходит на второй план.