СМИ: США утилизировали пожертвованные Россией 45 аппаратов ИВЛ

"Пожертвованные ИВЛ, (функциональность которых) находилась под вопросом, были утилизированы в соответствии с нормами утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США и Агентством по охране окружающей среды", - сказал неназванный сотрудник FEMA.

В то же время, отмечает Buzzfeed, неясно, когда именно была проведена утилизация.

Издание напоминает, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в $1 млн, которое, в частности, включало в себя ИВЛ "Авента-М". Также в рамках договоренностей Вашингтона и Москвы США направили в РФ военный борт с медицинским грузом на сумму в $5,6 млн.

Полученные США ИВЛ были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, однако никогда не использовались. По данным Buzzfeed, впоследствии выяснилось, что аппараты "Авента-М" нуждаются в адаптерах для подключения к американским электросетям, а в больницах адаптеров не оказалось. Кроме того, эти ИВЛ были произведены российской компанией, до этого попавшей под санкции США.

Также, отмечает Buzzfeed, аппараты ИВЛ этой модели спровоцировали пожары в российских больницах. После этого в мае эти аппараты были отправлены в США на склад.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Проверка показала, что в обоих случаях в больницах загорелись ИВЛ.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.

В июле стало известно, что стало известно, что АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключённых контрактов. Об этом сообщили "Интерфаксу в пресс-службе концерна.