Минфин: пенсионная реформа вступит в силу в запланированной ранее форме

«Сегодняшнее решение Госсуда подтвердило то, что мы знали еще раньше. Важно внести во вторую ступень дополнительную свободу и новые варианты, делающие возможности накопления пенсии более разнообразными», - сказал министр финансов Мартин Хельме и добавил, что в закон еще следует внести определенные технические поправки, но они не изменят первоначальный план реформы.

После вступления реформы в силу выход из второй пенсионной ступени и присоединение к ней станут в следующем году добровольными. Все желающие смогут продолжить накопление пенсии в прежней форме и не должны будут ничего дополнительно менять.

Если в рамках нынешней системы управитель пенсионного фонда принимает решения об инвестировании, то после реформы люди сами смогут решать, куда инвестировать деньги из своей второй пенсионной ступени. Для этого нужно будет создать инвестиционный счет и направить на него новые взносы или перевести паи своего фонда в деньги и перечислить их на пенсионный инвестиционный фонд для дальнейших инвестиций.

От этого решения можно будет также в любой момент отказаться и вновь перевести новые взносы в пенсионный фонд или обменять накопленные посредством инвестиционного счета средства на паи пенсионного фонда. Пользоваться инвестиционным счетом можно будет с сентября 2021 года.

Если до сих пор не было возможности прекратить взносы во вторую пенсионную ступень, то в следующем году она появится и для этого нужно будет подать заявление о выходе из второй ступени. При выходе можно будет забрать накопленные деньги, уплатив 20-процентный подоходный налог, или оставить их в фонде, где на них будут по-прежнему начисляться проценты. По достижении определенного возраста деньги можно будет забрать без уплаты подоходного налога или уплатив меньшую ставку налога.

Ко второй пенсионной ступени присоединилось около 760 000 человек. Потенциальных новых участников до 100 000 человек работоспособного возраста.