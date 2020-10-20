Turkish Airlines обратилась к министру Таави Аасу с просьбой разрешить полеты

Торговый представитель Turkish Airlines в Таллинне Райнис Кольго в обращении к министру пишет, что с марта им пришлось работать в убыток и что будущее тоже выглядит мрачным. «Каждый день мы получаем письма от граждан Эстонии и иностранцев, которые действительно хотят летать», - пишет Кольго.

Известно, что правительство Эстонии ввело довольно жесткие ограничения на полеты даже по меркам Европы, пишет Postimees. Если заболеваемость коронавирусом в стране за последние две недели превышает средний показатель по ЕС в два раза (392,8), то лететь туда из Таллинна не разрешается. Исключение распространяется на Варшаву, Копенгаген, Франкфурт, Ригу, Хельсинки и Лондон. Туда можно лететь при любом показателе заболеваемости.

Другое дело — страны за пределами ЕС. Если 14-дневный показатель заболеваемости коронавирусом не более чем в два раза выше среднего, то можно лететь в Норвегию, Швейцарию, Исландию. Также в список исключений попали Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Тайланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Как видно, в списке нет Турции. Полеты туда сейчас полностью исключены.

Кольго отмечает, что сейчас люди летят в Турцию через Хельсинки и Вильнюс. По его словам, в таком случае у него возникает вопрос: как это поможет остановить распространение вируса, если человек на своем пути пересекает еще больше аэропортов и сталкивается с большим числом людей?

Кольго заявляет, что они сделали всё возможное, чтобы свести к минимуму риск заражения. Таким образом, они ввели обязательство носить маску в аэропортах и ​​в самолетах, предоставляют пассажирам дезинфицирующие салфетки и измеряют их температуру. Авиакомпания свел к минимуму питание на борту, в настоящее время оно предлагается только на длинных рейсах. «Мы заблокировали средние сиденья, чтобы предотвратить распространение болезни», - добавил Кольго.

Представитель авиакомпании подчеркивает, что он не требует, чтобы Ааc разбился в лепешку, но возобновил воздушное сообщение, скорее, авиакомпания изучает возможности, когда можно будет вновь летать в Турцию. «Я искренне надеюсь, что вместе мы сможем достичь уровня Литвы и Финляндии и посредством сотрудничества восстановить маршрут Стамбул-Таллинн-Стамбул в течение 2020 года, потому что иначе маршрут может быть открыт нескоро», - предупреждает он.

Turkish Airlines прекратил обслуживать линию Таллинн-Стамбул еще в марте. В конце июля авиакомпания сообщала, что планирует восстановить полеты в августе. Однако именно в тот момент ситуация с заболеваемостью начала ухудшаться и полеты пришлось отложить.