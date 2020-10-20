Картина дня: пенсионной реформе – быть, правящая коалиция пытается договориться и ситуация на рынке недвижимости

Решение Госсуда: пенсионная реформа не противоречит Конституции

Государственный суд постановил, что пенсионная реформа, которая делает вторую пенсионную ступень добровольной, согласуется с Конституцией. Читать далее...

Александр Цихилов: на руки люди получат значительно меньше, чем накопили

Госсуд обнародовал сегодня свое решение по поводу законности пенсионной реформы, дав ей зеленый свет. Какие последствия для экономики и населения возможны в будущем? Тему дня прокомментировал в студии Postimees финансист, совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов. Смотрите интервью в повторе!

Март Хельме: мы готовы уйти в оппозицию

Министр внутренних дел и экс-председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме, оказавшийся в центре скандала в связи с интервью немецкому изданию, заявил, что в ситуации с нынешним правительственным кризисом его партия готова пойти до конца. Если потребуется, они готовы уйти в оппозицию. Читать далее...

Трижды жестоко изнасилованная женщина: полицейский сказал, что ничего этого не было

31-летняя уроженка Тарту Кятлин (имя изменено) стала жертвой изнасилования и обратилась в полицию, но реакция полиции и прокуратуры была довольно странной. Об этом рассказывается в очередном выпуске программы Kuuuurija. Читать далее...

В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 42 человека

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 1706 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 42 пробы дали положительный результат. Скончались два больных коронавирусом пациента Ида-Вируской центральной больницы, задним числом была признана смерть третьего пациента того же медучреждения от COVID-19. Читать далее...

Банк: до 1 сентября никто не сможет снять деньги из второй ступени

В связи с точкой зрения государственного суда о том, что реформа обязательной накопительной пенсии соответствует Конституции, банк SEB считает важным повысить осведомленность людей об их пенсионных возможностях, а также о свободе выбора в отношении своих активов. Целью изменения пенсионной системы должно быть повышение финансовой безопасности людей и их сбережений на будущее. Читать далее...

Тихановская объявила ультиматум белорусским силовикам: до 25 октября они должны перейти на сторону народа

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вслед за предъявлением Народного ультиматума Александру Лукашенко выдвинула требование и к сотрудникам правоохранительных органов республики. До 25 октября они должны перейти на сторону народа и перестать «исполнять преступные приказы». Читать далее...

Президент провозгласила реформу обязательной накопительной пенсии

Президент Керсти Кальюлайд провозгласила существенно меняющий пенсионную систему Закон о реформе обязательной накопительной пенсии, ранее Госсуд не удовлетворил ее ходатайство признать реформу противоречащей Конституции. Читать далее...

Руководитель ЛГБТ-объединения: правительство притесняет жителей своей страны

Руководитель Эстонского ЛГБТ-объединения Кристель Раннаяэре, сказала в интервью Postimees, что правительство начало систематически притеснять жителей Эстонии: «Совершенно недопустимо, чтобы Март Хельме – эстонский министр – говорил, что какие-то люди должны уехать из Эстонии». Читать далее...

Эрозия демократии: как оставить страну без будущего

Демократия предполагает исполнение законов, без этого невозможно цивилизованное государство. Развитая демократия означает еще и выполнение неписаных правил, и для тонкой ткани общественной жизни это не менее важно. Игнорирование этого принципа становится самой большой проблемой эстонской политики. Читать далее...

Хорошая новость 〉 Кажется, эстонский рынок недвижимости выкарабкался из кризиса

По данным Земельного департамента, количество сделок с недвижимостью в третьем квартале 2020 года было на 7%, а их общая стоимость - на 6% выше, чем в третьем квартале прошлого года. Читать далее...

Обвинения в адрес создателей документального фильма о гибели парома «Эстония» подвергли жесткой критике

В понедельник Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) подверг жесткой критике обвинения в адрес создателей документального о крушении парома «Эстония». Напомним, что режиссера документального фильма Хенрика Эвертссона и оператора Линуса Андерссона обвинили в нарушении могильного покоя. Читать далее...