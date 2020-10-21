А если бы не было ЛГБТ?

Чем, естественно (я бы даже рискнул утверждать – намеренно), вызвал недовольство главы государства, волну возмущения оппозиционных политиков в парламенте, а также изрядное раздражение у своих партнеров по коалиции, включая главу правительства. Которому, впрочем, не привыкать подтирать за напарником.

Если думать без особого напряжения

В ответ на реплику Керсти Кальюлайд о недопустимости существования в эстонском правительстве человека с такими взглядами, как у нынешнего министра внутренних дел, действующий председатель EKRE и министр финансов Хельме-юниор утром понедельника – на следующий день после публикации этого высказывания президента, – поспешил выдвинуть ультиматум: тронете папу – уйдем из правительства!

Показательна, на мой взгляд, реакция некоторых партнеров EKRE по коалиции из числа народных избранников. Так, председатель парламентской фракции партии «Отечество» Прийт Сибуль в ходе понедельничного обсуждения путей выхода из правительственного кризиса выразился хоть и несколько витиевато, но тоже достаточно откровенно: «Если разные стороны понимают, что они сделали или какую создали ситуацию, то я считаю, что у этой коалиции есть надежда на жизнь. Эта ситуация не кажется безнадежной, поскольку, если мы будем думать без особого напряжения и без того, что добавляется со стороны общества, то, к сожалению, я вынужден признать, что для меня ничего нового в словах Марта Хельме не было. То, что высказывания усиливаются, не является разумным. Я, конечно, такого бы не сказал и не говорил раньше, но утверждать, что произошло что-то непредсказуемое, я, к сожалению, не могу».

Если убрать лишние кружева и бантики, то в сухом остатке мы получим примерно следующее. Во-первых, не надо особо напрягаться, когда думаешь (это точно по Фрейду). Во-вторых, то, что «добавляется со стороны общества», – только помеха, это мы с негодованием отметаем. В-третьих, конечно, неполиткорректные высказывания Хельме-старшего следует осудить. Так положено. Но осудить все-таки трудно – так же, как трудно и в открытую признать, что его позицию многие разделяют. Сами-то мы как люди разумные «такого» не говорим и никогда бы не сказали, а вот что мы там думаем…

А председатель той же партии Хелир-Валдор Сеэдер и вовсе предложил не придавать значения шаловливым высказываниям партнера: «Я рекомендую не обращать внимания, потому что за этими словами и утверждениями ничего нет, они пустые. В Эстонии с правами человека все в порядке, никого не притесняют... Если мы будем игнорировать такие заявления в течение длительного периода, то они исчезнут». Ну, как у той беременной гимназистки: авось само рассосется…

А теперь о главном

Видимо, аналитики в партаппарате EKRE все-таки хлеб свой жуют недаром, и успели заметить, что за последнее время рейтинг партии и ее лидеров заметно скукожился. Что вполне объяснимо.

Основной электорат национал-консерваторов, по определению, составляют жители сельской местности со средним доходом и средним уровнем образования, среднего же, или постарше, возраста. То есть, преимущественно, хуторяне и фермеры. Но вот с ними-то Хельме-старший за нынешний летний сезон успел основательно (и весьма опрометчиво!) подпортить отношения. А именно: воздвигнув, к уже существующим, дополнительные барьеры при найме рабочей силы из третьих стран (главным образом из Украины); а также несколько раз высказавшись неуважительно по адресу самих эстонских сельчан: мол, разбаловались, плохо работать стали.

Подпорченное реноме следует срочно подлатать. Но как? Конструктивных идей не наблюдается. Тогда нужны козлы отпущения, чтобы без лишних интеллектуальных затрат (помните? – «думать без особого напряжения») перенаправить недовольство масс в нужное русло. У Гитлера таким объектом-громоотводом служили евреи и коммунисты. Для Хельме и его единомышленников в нынешних условиях годятся «всякие там» нетрадиционно ориентированные. А чего они посягают на наши базовые ценности? Ату их!