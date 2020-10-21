Ср, 21.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская

А если бы не было ЛГБТ?

Вячеслав Иванов.

ФОТО: архив Вячеслава Иванова

Бывший председатель EKRE, который нынче, похоже, претендует, по примеру иранских аятолл, на титул духовного лидера нации, непотопляемый Март Хельме, явно заскучав по крупному скандалу, разоткровенничался перед корреспондентом Deutsche Welle в неполиткорректно гомофобском духе.

Чем, естественно (я бы даже рискнул утверждать – намеренно), вызвал недовольство главы государства, волну возмущения оппозиционных политиков в парламенте, а также изрядное раздражение у своих партнеров по коалиции, включая главу правительства. Которому, впрочем, не привыкать подтирать за напарником.

Если думать без особого напряжения

В ответ на реплику Керсти Кальюлайд о недопустимости существования в эстонском правительстве человека с такими взглядами, как у нынешнего министра внутренних дел, действующий председатель EKRE и министр финансов Хельме-юниор утром понедельника – на следующий день после публикации этого высказывания президента, – поспешил выдвинуть ультиматум: тронете папу – уйдем из правительства!

Показательна, на мой взгляд, реакция некоторых партнеров EKRE по коалиции из числа народных избранников. Так, председатель парламентской фракции партии «Отечество» Прийт Сибуль в ходе понедельничного обсуждения путей выхода из правительственного кризиса выразился хоть и несколько витиевато, но тоже достаточно откровенно: «Если разные стороны понимают, что они сделали или какую создали ситуацию, то я считаю, что у этой коалиции есть надежда на жизнь. Эта ситуация не кажется безнадежной, поскольку, если мы будем думать без особого напряжения и без того, что добавляется со стороны общества, то, к сожалению, я вынужден признать, что для меня ничего нового в словах Марта Хельме не было. То, что высказывания усиливаются, не является разумным. Я, конечно, такого бы не сказал и не говорил раньше, но утверждать, что произошло что-то непредсказуемое, я, к сожалению, не могу».

Если убрать лишние кружева и бантики, то в сухом остатке мы получим примерно следующее. Во-первых, не надо особо напрягаться, когда думаешь (это точно по Фрейду). Во-вторых, то, что «добавляется со стороны общества», – только помеха, это мы с негодованием отметаем. В-третьих, конечно, неполиткорректные высказывания Хельме-старшего следует осудить. Так положено. Но осудить все-таки трудно – так же, как трудно и в открытую признать, что его позицию многие разделяют. Сами-то мы как люди разумные «такого» не говорим и никогда бы не сказали, а вот что мы там думаем…

А председатель той же партии Хелир-Валдор Сеэдер и вовсе предложил не придавать значения шаловливым высказываниям партнера: «Я рекомендую не обращать внимания, потому что за этими словами и утверждениями ничего нет, они пустые. В Эстонии с правами человека все в порядке, никого не притесняют... Если мы будем игнорировать такие заявления в течение длительного периода, то они исчезнут». Ну, как у той беременной гимназистки: авось само рассосется…

А теперь о главном

Видимо, аналитики в партаппарате EKRE все-таки хлеб свой жуют недаром, и успели заметить, что за последнее время рейтинг партии и ее лидеров заметно скукожился. Что вполне объяснимо.

Основной электорат национал-консерваторов, по определению, составляют жители сельской местности со средним доходом и средним уровнем образования, среднего же, или постарше, возраста. То есть, преимущественно, хуторяне и фермеры. Но вот с ними-то Хельме-старший за нынешний летний сезон успел основательно (и весьма опрометчиво!) подпортить отношения. А именно: воздвигнув, к уже существующим, дополнительные барьеры при найме рабочей силы из третьих стран (главным образом из Украины); а также несколько раз высказавшись неуважительно по адресу самих  эстонских сельчан: мол, разбаловались, плохо работать стали.

Подпорченное реноме следует срочно подлатать. Но как? Конструктивных идей не наблюдается. Тогда нужны козлы отпущения, чтобы без лишних интеллектуальных затрат (помните? – «думать без особого напряжения») перенаправить недовольство масс в нужное русло. У Гитлера таким объектом-громоотводом служили евреи и коммунисты. Для Хельме и его единомышленников в нынешних условиях годятся «всякие там» нетрадиционно ориентированные. А чего они посягают на наши базовые ценности? Ату их!

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