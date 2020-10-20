Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. ФОТО: Nils Meilvang/EPA

Датский изобретатель-миллионер Петер Мадсен, осужденный на пожизненный срок за убийство журналистки Ким Вайль на борту своей подводной лодки, бежал из тюрьмы. Но побег оказался неудачным.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на The Copenhagen Post, 49-летний Мадсен отбежал всего лишь на несколько сотен метров от тюрьмы Херстедвестер, угрожая взорвать бомбу, якобы привязанную к поясу. Но его моментально окружили полицейские, снайперы взяли его на прицел.

Сообщается, что беглецу удалось взять заложника из тюрьмы. Каким образом изобретатель смог бежать из заключения, в полиции Копенгагена не объясняют.

Но известно, что для разрешения ситуации полиция связывалась с женой Мадсена - Дженни Курпен, в прошлом российской активисткой, проходившей по так называемому "болотному делу", бывшей гражданской жене члена "Другой России" Алексея Девяткина, позднее попросившая политубежища в Финляндии.

По данным издания, полицейские окружили беглеца почти сразу после побега, но в течение нескольких часов не решались его задержать из-за угрозы взорвать предмет, похожий на самодельную бомбу.

Deense moordenaar Peter Madsen ontsnapt uit gevangenis, meteen opgepakt /via @NOS https://t.co/lwGa90Zrdn — Anne fait t⭕️ut (@AnneBruijne) October 20, 2020

Peter Madsen — the Danish tech entrepreneur who killed a journalist on his submarine — was caught breaking out of jail, reportedly while claiming he had a bomb https://t.co/NqH3eOkxqn — Insider News (@insidernews) October 20, 2020

Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку - та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем - что она погибла на лодке в результате несчастного случая, якобы ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Но вскоре в море нашли части тела Валль.

Сначала дайверы обнаружили туловище женщины, а через полтора месяца - две ноги и голову, а также одежду и нож, а позже - еще и пилу, с помощью которой датский изобретатель расчленил свою жертву. После этого Мадсен изменил показания, заявив, что журналистка скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом, когда он находился на палубе. Но он признал, что расчленил тело и по частям выкинул в море.

При вскрытии на теле Валль было зафиксировано 15 ножевых ранений - на гениталиях и грудной клетке. Следователи утверждали, что эти раны появились "незадолго до или вскоре после ее смерти". В ходе следствия на одном из персональных компьютеров, установленных в лаборатории, где работал Мадсен, нашли шокирующее видео. На кадрах запечатлено, как женщин душат, обезглавливают и сжигают. А при обыске на подлодке нашли пластиковые хомуты и острую отвертку, которые Мадсен мог использовать при нападении.

Суд признал Мадсена виновным не только в убийстве, но также в сексуальном насилии и надругательстве над телом умершего человека. А мотивом изобретателя, по версии прокуратуры, было желание воплотить в жизнь извращенные сексуальные фантазии и осуществить "идеальное преступление" с полным сокрытием улик.