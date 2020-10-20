Новый рекорд заражений COVID в РФ - 16 319. Но карантин не введут в надежде на вакцинацию в ноябре

Но несмотря на постоянную статистику рекордов заражения, российские власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Эксперты якобы "в один голос говорят" президенту России Владимиру Путину, что необходимости в локдауне нет. Поэтому повторного введения режима нерабочих дней этой осенью в России не будет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даже заявил сегодня, что Россия прошла сложный период пандемии и, вопреки негативным прогнозам, сделала это лучше многих стран мира. По его словам, борьба с коронавирусом ведется в стране "без рывков и шоков". Однако граждан постоянно призывают минимизировать контакты и носить средства защиты. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации, которую могут начать уже в ноябре.

"Промышленность адаптировала свои производственные мощности, мы сейчас видим, что первые промышленные серии стали выпускаться, нам нужно сейчас выиграть определенное время", - сказал министр на онлайн-форуме "Открытые инновации". Он подчеркнул, что массовая вакцинация станет одним из элементов победы над коронавирусом, но пока следует использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу 2020 года планируют увеличить до полутора миллиона доз.

Производитель "Спутника V" отметил, что масштабная вакцинация россиян этим препаратом от коронавируса планируется в конце ноября. "Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сообщил гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также подтвердил, что массовая вакцинация населения по месту жительства, вероятно, начнется уже в ноябре."С начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины. Естественно, все медики с учителями уже будут провакцинированы. ...Наверное, Минздрав планирует по месту жительства уже начать вакцинацию", - сказал Гинцбург.

Списки тех, кто будет вакцинирован в первую очередь уже почти готовы. "Мы формируем списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться", - заявлял ранее глава Минздрава Мурашко, отмечая, что данная процедура будет обязательна.

Однако абсолютное большинство россиян (93% опрошенных) считают, что вакцинация от коронавируса должна проходить на добровольной основе. И только 7% полагают, что прививки нужно сделать обязательными для всех. Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом большинство респондентов опасаются делать отечественную прививку от коронавируса. Бесплатно и добровольно сделать прививку готовы 38,2% опрошенных.