Ратас советует не спешить забирать средства из второй пенсионной ступени

Для людей важнее всего то, что накопление денег во второй пенсионной ступени теперь станет добровольным и откроются новые возможности создавать пенсионные накопления. Те, кто доволен своим выбором, могут ничего не менять, а те, кто хочет теперь присоединиться ко второй ступени, смогут это сделать. Наряду с пенсионными фондами появится инвестиционный счет, через который можно будет самостоятельно инвестировать свои накопления второй ступени. При необходимости средства из второй ступени можно изъять еще на стадии накопления пенсии, а по достижении пенсионного возраста каждый человек будет сам решать, каким способом использовать накопленные деньги. Однако не стоит спешить с решением, ведь новыми возможностями можно воспользоваться в любой момент.