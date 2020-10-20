Подорвавшим банкомат мужчинам не удалось избежать тюрьмы

Суд приговорил Василия Дульгера и Ивана Фильчева к одному году тюрьмы, а Петра Железогло к пяти месяцам тюрьмы. В соответствии с решением суда, после отбытия наказания все трое будут высланы из Эстонии, им на пять лет запрещен въезд в страну.

В рамках гражданского иска мужчины должны уплатить более 12 000 евро, у них конфискованы легковой автомобиль, два мобильных телефона и наличные деньги на сумму 1000 евро.

Пыхьяская прокуратура обвинила троих граждан Молдавии в ряде краж, попытках краж, самовольном вторжении и подрыве. Согласно обвинению, Дульгер, Фильчев и Железогло в период с марта по июнь совершили ряд краж из частных домов, квартир и предприятий.

«Мужчины вторгались в жилые помещения в Таллинне преимущественно разбивая окна и уносили украшения, наличные деньги и прочие ценные предметы. В одном случае они вторглись в офис расположенного в волости Саку предприятия и украли сейф с наличными. Причиненный кражей ущерб составлял в среднем несколько тысяч евро. В двух случаях кражи остались на стадии попытки, поскольку сработала сигнализация, а в одном случае кражу не завершили, поскольку владелец квартиры находился в это время дома», - сказала BNS окружной прокурор Людмила Токарь.

Рано утром 10 июня мужчины попытались взорвать в волости Хяэдемеэсте банкомат Swedbank, чтобы украсть находившиеся в нем наличные деньги. Мужчины не смогли довести преступление до конца, поскольку полиция задержала их на месте.