Видели его? Полиция разыскивает 15-летнего юношу

В полицию поступило сообщение, что в субботу вечером в поселке Ранну домой не вернулся 15-летний Андеро. Последний раз его видели вчера утром вблизи Тартуского автовокзала. У парня нет с собой мобильного телефона и денег, неизвестно, где он ночует.
Полиция и близкие пообщалась с одноклассниками и друзьями Андеро, но никто не знает, где он может находиться. Ребенок и ранее убегал из дома, но через пару дней возвращался сам или полиция отвозила его домой. Учитывая собранную информацию, есть основание полагать, что Андеро может находиться в Тарту или окрестностях этого города, не исключены и другие районы.
Приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложение, темные волосы. Уходя из дома, он был одет в зеленые джинсы, черную куртку, зеленую кепку и обут в темную обувь.
Всех кто видел Андеро или располагает информацией о его местонахождении, полиция просит звонить по номеру 112.