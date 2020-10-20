Видели его? Полиция разыскивает 15-летнего юношу

Полиция и близкие пообщалась с одноклассниками и друзьями Андеро, но никто не знает, где он может находиться. Ребенок и ранее убегал из дома, но через пару дней возвращался сам или полиция отвозила его домой. Учитывая собранную информацию, есть основание полагать, что Андеро может находиться в Тарту или окрестностях этого города, не исключены и другие районы.