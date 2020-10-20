Руководителем Западно-Таллиннской центральной больницы стал Аркадий Попов

Руководство Западно-Таллиннской центральной больницы продолжит работу в составе четырех человек, вместо прежних трех: заведующим лечебной частью, а также четвертым человеком в составе правления с 5 декабря станет Имби Мокс.

По словам председателя совета Западно-Таллиннской центральной больницы Мерике Мартинсон, решение отборочной комиссии было единогласным.

«Совет решил избрать в правление больницы двух человек, потому что в случае Западно-Таллиннской больницы речь идет об одной из крупнейших и многопрофильных центральных больниц столицы, - сказала Мерике Мартинсон. - Также перед нами стоит масштабная цель по реализации проекта Таллиннской больницы, что подразумевает огромный объем работы, поэтому совет решил, помимо председателя правления, назначить в качестве еще одного члена правления и руководителя по лечению».

Всего на пост председателя правления Западно-Таллиннской центральной больницы поступило шесть заявок, всех кандидатов пригласили на собеседование.

Западно-Таллиннская центральная больница в связи с истечением в начале декабря срока полномочий нынешнего председателя правления объявила в сентябре публичный конкурс на замещение вакантной должности.

Конкурс провела Западно-Таллиннская центральная больница и в составе избирательной комиссии были члены совета медицинского учреждения, Кайре Лаас – партнер и ведущий консультант Fontes PMP OÜ, привлеченная в качестве внешнего эксперта, а также руководитель клиники хирургии доктор Андрес Корк как представитель клиник Западно-Таллиннской центральной больницы.