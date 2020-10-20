Квоты Эстонии на вылов кильки и лосося увеличатся

«Самая ожидаемая и самая горячая встреча года по рыболовству затянулась и в этом году, потому что путь к компромиссу был предсказуемо трудным. Эстония играла ведущую роль в переговорах о квотах в Балтийском море, так как в настоящее время мы возглавляем промысел этого моря, то есть Baltfish », - сказал министр окружающей среды Рене Кокк, по словам которого в результате договоренностей последних лет уже удалось сбалансировать рыболовные мощности и возможности рыболовства, но все еще есть пункты, требующие внимания.

«Квота Эстонии на 2021 год составляет почти 55 тысяч тонн пелагической рыбы, что почти на 2,5 тысячи тонн меньше, чем в этом году. Это естественное колебание, на которое влияет несколько факторов, таких как погода и трудности с нерестом », - пояснил министр.

С другой стороны, увеличение квоты на кильку может составить до шести процентов в следующем году. «Хорошие новости для любителей кильки, потому что запасы в хорошем состоянии, а возможности для ловли рыбы улучшаются», - сказал руководитель отдела рыбных ресурсов Херки Туус.

Квота Эстонии на кильку на следующий год составляет 25 539 тонн, тогда как в этом году она составляла 24 072 тонны.

Также ожидается 15-процентное увеличение квоты на салаку в Рижском заливе - в 2021 году Эстония сможет выловить 18 215 тонн салаки, что является самой высокой квотой за все годы.

В то же время положение с салакой непростое. «Биомасса салаки сокращается, а это значит, что квоту придется сократить на 36 процентов», - пояснил Туус. Уменьшение квоты означает для Эстонии в новом промысловом сезоне лов 10 999 тонн салаки вместо прежних 17 232 тонн.

В открытой части Балтийского моря, то есть за пределами Финского залива по направлению к Польше, квота на лосося увеличивается в связи с тем, что удалось положить конец незаконному промыслу лосося в южной части Балтийского моря.