Коронавирус в мире: в Британии вакцину испытают на добровольцах. Чехия, Бельгия и Украина ставят антирекорды

На Украине 19 октября заболели 5469 человек и умерли 113. Предыдущие антирекорды, 4766 и 109 человек, были зарегистрированы соответственно 18 и 17 октября. Всего с начала пандемии заболели 309,1 тысячи жителей страны, скончались почти 5800 человек. Хуже всего ситуация в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Бельгия: не волна, а цунами

Вторую волну пандемии в Бельгии правильнее называть цунами, заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрюкке. "Власти не контролируют происходящее", - признал он.

9-16 октября среднесуточный уровень заболеваемости в стране превысил показатель предыдущей недели на 79%. 13 октября был установлен национальный рекорд с начала пандемии - 12051 человек.

Брюссель Reuters Все бары и рестораны в Бельгии закрыты с понедельника на четыре недели

По числу умерших от Covid-19 на душу населения Бельгия занимает третье место в мире после Перу и карликового государства Сан-Марино.

В клиниках по состоянию на понедельник находились 2485 пациентов с Covid-19. Если нынешняя тенденция продолжится, резерв коек будет исчерпан к середине ноября.

Все бары и рестораны в стране закрыты с понедельника на четыре недели.

Франк Ванденбрюкке назвал ситуацию в Брюсселе и на юге страны самой опасной в Европе.

Манчестер последует за Ливерпулем

В Большом Манчестере с населением 2,8 млн человек решением правительства должен вступить в силу третий, наивысший уровень опасности по коронавирусу. Новый режим начнет действовать с полуночи в пятницу 23 октября, объявил на пресс-конференции во вторник премьер-министр Борис Джонсон.

Это означает закрытие питейных заведений, спортзалов и ряда других развлекательных заведений, а также запрет на контакты между людьми, не проживающими под одной крышей.

Ливерпуль EPA В Ливерпуле объявлен третий, наивысший уровень опасности по коронавирусу

До этого единственным регионом Англии, где действовал такой режим, был Ливерпуль и окружающее его графство Мерсисайд.

Лейбористский мэр и городской совет Манчестера 10 дней отказывались переходить на третий уровень, требуя от центрального правительства 80-процентной компенсации заработка людей, которые не смогут работать из-за карантина.

Стороны взаимно обвинили друг друга в политизации вопроса, и переговоры о пакете финансовой помощи закончились во вторник безрезультатно.

За последние три недели число ежедневно выявляемых в Соединенном Королевстве новых случаев коронавируса увеличилось с 4 тыс. до 16 тыс. Вновь открываются полевые госпитали "Найтингейл", развернутые весной.

Во вторник в Британии зафиксирован 21331 случай заражения, умер 241 человек.

Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве заболели более 740 тыс. человек. Умерли 43,7 тыс. - это самая высокая цифра в Европе.

Что еще происходит в мире

Число заболевших в Индии за сутки впервые с июля упало ниже 50 тыс.

Ирландия, итальянская Ломбардия, испанская Наварра и район Берхтесгаденер в Баварии на две недели уходят на жесткий локдаун. Жителям рекомендовано выходить из домов только на работу, за покупками и по другой жизненной необходимости.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью Би-би-си высказал мнение, что карантин долен быть максимально жестким и коротким, чтобы добиться максимальной эффективности при минимуме ущерба для экономики и психики людей.

С понедельника в Уэльсе закрываются предприятия общепита и большинство непродуктовых магазинов, школьники отпущены на каникулы.

Лидер правящей в Польше Партии закона и справедливости Ярослав Качиньский с понедельника ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным лицом;