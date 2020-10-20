Полиция сообщает о новой мошеннической схеме: людям якобы предлагают удаленную работу

Человек получает заманчивое предложение, где он якобы должен выполнять роль менеджера по финансовым операциям и переводить деньги с одного счета на другой. После того, как жертва становится "работником", мошенники под разными предлогами пытаются узнать PIN-коды интернет-банка человека и взять на его имя кредит, после чего просят перевести на другой счет имеющиеся или полученные в качестве кредита деньги. Для сокрытия своих настоящих намерений, злоумышленники используют названия эстонских предприятий и просят переводить деньги на счета других жертв, занимающихся такой же "работой". После того, как бдительность жертв усыплена, мошенники переводят средства своих жертв и взятые на их имя кредиты на другой счет.