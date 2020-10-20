Ааду Муст: «Энтузиазм педагогов эксплуатировался десятилетиями»

По словам председателя комиссии Ааду Муста, в ходе обсуждения стороны представили целый ряд важных проблем, которые необходимо решать как на государственном, так и на местном уровне, а также в самих школах. Он подчеркнул, что на основании предложенных представителями учителей предложений и изложенного опыта в вопросах, касающихся привлечения в школы нового поколения учителей и повышения престижности профессии учителя комиссия хочет прийти к конкретным выводам, которые позволят достичь понимания в том, что касается необходимых ресурсов и ответственных лиц.

«К сожалению, мы вынуждены признать, что энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий и в надежде сэкономить были приняты решения, отрицательно влияющие на систему образования. Наша задача – исправить последствия этих решений», – сказал Муст.

Заместитель председателя комиссии по культуре Хейди Пурга подняла вопрос о карьерной модели учителей. «У потенциальных молодых учителей нет уверенности в карьерных перспективах, возможностях развития и повышении зарплаты. Зачастую их решение остаться на работе в школе зависит именно от этих факторов. Отсутствие конкретной карьерной модели и мотивирующей системы заработной платы – одни из ключевых проблем, которые необходимо решить для привлечения в школы нового поколения учителей. Также нужно пересмотреть прочие возможности для мотивации учителей – современные рабочие инструменты, систему менторства и предлагаемые работодателем или государством дополнительные льготы», – сказала Пурга.

В заседании приняли представители Союза учителей Эстонии, Эстонского союза работников образования, Эстонского объединения по развитию профессионального образования и Палаты сотрудничества обществ учителей.

Участники представили комиссии свои предложения о том, что можно предпринять для привлечения в школы нового поколения учителей. В числе прочего было указано на необходимость регулирования рабочей нагрузки и пересмотра карьерной модели, важность мотивационного пакета и необходимость увеличения заработных плат.