В Норвегии обнаружен новый тип коронавируса: он распространяется еще быстрее

В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса Covid-19. Ученые допускают, что он будет распространяться быстрее, однако не представляет большей опасности, чем другие типы вирусов, сообщает программа LTV Rīta Panorāma.
Подозрение о новом типе Covid-19 у медиков вызвал быстрый рост числа инфекций в Тронхейме. Вирус изучали ученые Норвежского института общественного здравоохранения, в результате чего были обнаружены существенные различия в геноме, пишет Rus.TVNET.
Новый штамм коронавируса уже выявлен у 35 человек, полторы тысячи человек должны соблюдать карантин.
В то же время эксперты отмечают, что информация о мутациях Covid-19 не является сенсационной новостью, и различные его варианты обнаруживались и ранее.
Однако, в очередной раз получено доказательство, что коронавирус меняется, и это может усложнить борьбу с ним. Одновременно возникает вопрос об эффективности разрабатываемых в мире вакцин.