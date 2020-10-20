В Норвегии обнаружен новый тип коронавируса: он распространяется еще быстрее

Подозрение о новом типе Covid-19 у медиков вызвал быстрый рост числа инфекций в Тронхейме. Вирус изучали ученые Норвежского института общественного здравоохранения, в результате чего были обнаружены существенные различия в геноме, пишет Rus.TVNET.

Новый штамм коронавируса уже выявлен у 35 человек, полторы тысячи человек должны соблюдать карантин.

В то же время эксперты отмечают, что информация о мутациях Covid-19 не является сенсационной новостью, и различные его варианты обнаруживались и ранее.