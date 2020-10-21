Рейтинги: поддержка Партии реформ снизилась

Согласно последним опросам, проведенным в период с 23 сентября по 20 октября, за реформистов голоса готовы отдать 31,9% (-1,1% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,8% опрошенных (+0,7%).

Консервативную народную партию поддерживает 17,1%. Это на 0,7% больше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,9 процента респондентов (+0,2%). За ней расположилась "Ээсти 200" (7,7%), поддержка которой выросла на 0,2 процента. "Отечество" поддерживает 4,9% респондентов (+0,2%). Зеленых поддерживает 2,8 процента опрошенных (-0,2%).

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,8%) на три процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 3750 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.