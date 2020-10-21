Полиция обратилась к жителям Эстонии с важным напоминанием

Число краж из жилых помещений уменьшается из года в год и в 2019 году число краж было на самом низком уровне по сравнению с предыдущими пятью годами. Но число краж, совершенных за первые девять месяцев этого года, остается таким же, как и в 2019 году за тот же период, поэтому стоит задуматься над тем, как лучше защитить свое имущество.

Незапертая на замок дверь, оставленное отрытым окно, ценные вещи, которые хорошо видны через окно – все это является для вора сигналом, что в этом доме можно чем-то поживиться. Большинство краж совершаются с пятницы по воскресенье, когда больше вероятность, что хозяев нет дома.

«Оставляя незапертой дверь или окно, хозяин делает за вора половину работы. Помните, хозяева – это первые защитники своего имущества и предотвратить кражу можно даже элементарными мерами, – сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович. – Воры хотят действовать скрыто, поэтому сигнализация, камеры видеонаблюдения и хорошее освещения помогут их отпугнуть».

«Больше всего воры заинтересованы, конечно же, в наличных деньгах, а также в таких вещах, которые можно легко унести с собой, а потом быстро сбыть, например, инструменты, велосипеды, компьютеры, украшения, – рассказала Митрахович. – Хотя договор о страховании не поможет предупредить кражу, это поможет возместить ущерб. Но даже при наличии страхования надо бережно относиться к своей собственности».

Треть ото всех краж регистрируется в Харьюмаа, из уездов за Харьюмаа следуют по числу зарегистрированных краж Ида-Вирумаа и Тартумаа. В Таллинне число совершаемых из жилых помещений краж снизилось в прошлом году на десять процентов.

По словам руководителя НКО "Eesti Naabrivalve" (Соседский дозор Эстонии) Марека Вильяри, для предупреждения краж в своем районе многое могут сделать сами жители: „Кроме защиты своего собственного имущества, можно создать зону соседского дозора, жители которой будут держаться вместе и помогать друг другу в защите собственности и дома".

Полиция напоминает, что если открытая дверь или разбитое окно указывает на то, что у вас дома мог побывать вор, не следует ничего трогать или приводить помещение в порядок – надо сразу вызвать полицию и позвонить на номер 112.

Как защитить свое имущество: