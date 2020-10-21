Полиция обратилась к жителям Эстонии с важным напоминанием

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 21 октября – общеевропейский день по превенции взломов «Береги свое имущество!», направленный на повышение осведомленности людей на тему защиты имущества. В жилые помещения воры чаще всего проникают через незапертые двери и открытые окна.
Число краж из жилых помещений уменьшается из года в год и в 2019 году число краж было на самом низком уровне по сравнению с предыдущими пятью годами. Но число краж, совершенных за первые девять месяцев этого года, остается таким же, как и в 2019 году за тот же период, поэтому стоит задуматься над тем, как лучше защитить свое имущество.
Незапертая на замок дверь, оставленное отрытым окно, ценные вещи, которые хорошо видны через окно – все это является для вора сигналом, что в этом доме можно чем-то поживиться. Большинство краж совершаются с пятницы по воскресенье, когда больше вероятность, что хозяев нет дома.
«Оставляя незапертой дверь или окно, хозяин делает за вора половину работы. Помните, хозяева – это первые защитники своего имущества и предотвратить кражу можно даже элементарными мерами, – сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович. – Воры хотят действовать скрыто, поэтому сигнализация, камеры видеонаблюдения и хорошее освещения помогут их отпугнуть».
«Больше всего воры заинтересованы, конечно же, в наличных деньгах, а также в таких вещах, которые можно легко унести с собой, а потом быстро сбыть, например, инструменты, велосипеды, компьютеры, украшения, – рассказала Митрахович. – Хотя договор о страховании не поможет предупредить кражу, это поможет возместить ущерб. Но даже при наличии страхования надо бережно относиться к своей собственности».
Треть ото всех краж регистрируется в Харьюмаа, из уездов за Харьюмаа следуют по числу зарегистрированных краж Ида-Вирумаа и Тартумаа. В Таллинне число совершаемых из жилых помещений краж снизилось в прошлом году на десять процентов.
По словам руководителя НКО "Eesti Naabrivalve" (Соседский дозор Эстонии) Марека Вильяри, для предупреждения краж в своем районе многое могут сделать сами жители: „Кроме защиты своего собственного имущества, можно создать зону соседского дозора, жители которой будут держаться вместе и помогать друг другу в защите собственности и дома".
Полиция напоминает, что если открытая дверь или разбитое окно указывает на то, что у вас дома мог побывать вор, не следует ничего трогать или приводить помещение в порядок – надо сразу вызвать полицию и позвонить на номер 112.
Как защитить свое имущество:
- Закрывайте на замок входную дверь даже тогда, когда вы дома;
- Когда вы уходите из дома или ложитесь спасть, закройте окна и заприте дверь на замок;
- Убедитесь, что в ваше отсутствие ваше имущество будет в надежном месте, например, велосипед или газонокосилка в надежно закрытом сарае;
- Чувство безопасности можно создать только вместе – знайте своих соседей, обсудите с ними возможность создания зоны соседского дозора. Хорошие отношения с соседями позволят вам не беспокоится о сохранности имущества во время вашего длительного отсутствия. Когда вы уезжаете надолго, сообщите об этом заслуживающим доверия соседям и попросите их доставать из почтового ящика почту;
- Пометьте ценные вещи, например, инструменты, велосипед, технику, сфотографируйте их и сохраните фото. Помеченные вещи труднее сбыть, а когда вещи найдены, легче установить владельца;
- Кражи помогает предупредить сигнализация и использование услуг охранной фирмы;
- Смарт-ключи от автомобиля храните в надежном месте, например, в металлической коробке или коробке, отделанной внутри фольгой. Не храните такие ключи рядом с входной дверью или окнами;
- Заметя рядом с домом подозрительных людей или автомобили как ночью, так и днем, сообщите об этом полиции на номер 112.