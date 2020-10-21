Ср, 21.10.2020
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Март Хельме
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США объяснили передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

Американские военные. Фото иллюстративное.

ФОТО: ELLEN OZIER/REUTERS

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер, сообщает "Интерфакс".

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников", - добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом - нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.

Глава Пентагона отметил, что США должны работать над защитными системами вооружениями для космоса, потому что к этому их подталкивают действия России и Китая.

Это необходимо, в частности, для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения, считает Эспер. Также шеф Пентагона отметил, что армии США следует усиливать возможности своих ВМС, а также возможности в киберпространстве.

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