США объяснили передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников", - добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом - нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.

Глава Пентагона отметил, что США должны работать над защитными системами вооружениями для космоса, потому что к этому их подталкивают действия России и Китая.