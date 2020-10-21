Ушла на прогулку и не вернулась: полиция разыскивает 66-летнюю жительницу Ласнамяэ

Полиция просит помощи в поисках 66-летней Ирины, которая вчера днем отправилась на прогулку в Ласнамяэ, но так и не вернулась домой.
Во вторник, 20 октября, в 19.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ пропала 66-летняя Ирина, которая около 13.00 отправилась на прогулку в парк Кивила, но так и не вернулась. По состоянию здоровья без посторонней помощи Ирина может попасть в беду. Мобильного телефона у нее при себе нет.
Полицейские пообщались с близкими Ирины, а также проверили различные места в Ласнамяэ. В столичных больницах женщины также не обнаружили.
Рост Ирины около 162 см. В день исчезновения она была одета в светло-зеленую куртку, серые штаны и серую вязаную шапку. Женщина плохо ходит.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Ирины, просят звонить по номеру 112.