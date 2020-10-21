Ушла на прогулку и не вернулась: полиция разыскивает 66-летнюю жительницу Ласнамяэ

Во вторник, 20 октября, в 19.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ пропала 66-летняя Ирина, которая около 13.00 отправилась на прогулку в парк Кивила, но так и не вернулась. По состоянию здоровья без посторонней помощи Ирина может попасть в беду. Мобильного телефона у нее при себе нет.