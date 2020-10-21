В Таллинне отремонтируют Петербургское шоссе: работы начнутся в 2022 году

Капитальный ремонт Петербургского шоссе в Таллинне начнется в 2022 году, а завершить работы планируется в течение двух последующих лет, пишет Rus.ERR.
Петербургское шоссе будет реконструировано на всем протяжении - от улицы Маяка до границы города, то есть до строящейся транспортной развязки Вяо.
По словам руководителя Департамента по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Айна Валдьманна, в следующем году будет готов проект реновации объекта, конкурс по поиску проектировщика власти города хотят объявить еще в октябре.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ранее заявлял, что ремонт шоссе обойдется примерно в 40 миллионов евро, но у столицы нет таких денег.
Как сказал Вальдманн, Таллинн предложил государству совместно отремонтировать Петербургское шоссе, а также он добавил, что окончательная стоимость работ определится уже после проведения всех сопутствующих тендеров.