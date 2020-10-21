Ср, 21.10.2020
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  • В Таллинне отремонтируют Петербургское шоссе: работы начнутся в 2022 году

В Таллинне отремонтируют Петербургское шоссе: работы начнутся в 2022 году

Петербургское шоссе.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Капитальный ремонт Петербургского шоссе в Таллинне начнется в 2022 году, а завершить работы планируется в течение двух последующих лет, пишет Rus.ERR.

Петербургское шоссе будет реконструировано на всем протяжении - от улицы Маяка до границы города, то есть до строящейся транспортной развязки Вяо.

По словам руководителя Департамента по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Айна Валдьманна, в следующем году будет готов проект реновации объекта, конкурс по поиску проектировщика власти города хотят объявить еще в октябре.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ранее заявлял, что ремонт шоссе обойдется примерно в 40 миллионов евро, но у столицы нет таких денег.

Как сказал Вальдманн, Таллинн предложил государству совместно отремонтировать Петербургское шоссе, а также он добавил, что окончательная стоимость работ определится уже после проведения всех сопутствующих тендеров.

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