История в лицах, а не в оценках

В этой книге нет ни элементов пропаганды, ни исторических оценок. Она содержит исторические справки, перечень и фрагменты биографий выдающихся военачальников, чей путь прошел через данную дивизию, а также хронологию продвижения подразделений и воспоминания бойцов, когда-то служивших в 11-й Валгинской. Читая эту книгу, родственники этих людей смогут узнать многое о своих отцах и дедах, а некоторые из них получат шанс обрести могилу близкого человека, который в течение многих десятилетий числившегося в списках без вести пропавших».

ФОТО: Архив FrontLine

К словам Лазурина можно добавить, что издание будет интересно также людям, серьезно, профессионально занимающимся военной историей. Воспоминания бойцов разделены по годам (с 1941-го по 1945-й); отдельный раздел посвящен командирам дивизии. В издании использованы фотографии как российских, так и эстонских памятников, на которых упоминается знаменитая «болотно-непромокаемая»…

Идея воссоздать исторический путь 11-й Валгинской дивизии появилась, когда в клуб Front Line начал заниматься военной реконструкцией. По словам Лазурина, учредив клуб, его члены стали думать, какое воинское подразделение они возьмут, так сказать, под свое попечение. Первой была высказана идея заняться изучением и сбором сведений об истории Эстонского стрелкового корпуса, затем были названы другие известные подразделения. Но ребятам хотелось найти что-то еще более интересное и менее изученное. И после долгих обсуждений было решено заняться «болотно-непромокаемой», интереснейшим образом связанной с Эстонией еще со времен Освободительной войны».

Изначально она, конечно, не называлась Валгинской. Сформированное подразделение в 1918 году принимало участие в боях с армией Юденича под Нарвой. В 1920-е–30-е годы дивизия базировалась в Ленинградской области, а в 1940 году ее части располагались в Эстонии, в уезде Ида-Вирумаа. Впоследствии, в период Второй Мировой войны, дивизия гнала фашистов до Курляндии и получила свое название за бои при освобождении Валги.

К слову, Лазурин объясняет, что «связывать «болотно-непромокаемую» именно с этим эстонским городом было бы не совсем верно, так как большую часть своего боевого пути подразделение находилось в Ленинградской области и на Северо-Востоке Эстонии. Но случилось то, что случилось…