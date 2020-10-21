История в лицах, а не в оценках

«Эта книга стала результатом десятилетней работы нашей организации, — говорит руководитель военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин, показывая только что полученное и еще пахнущее типографской краской издание — «11-я Валгинская «болотно-непотопляемая», только недавно вышедшее в московском издательстве «Т8 “Издательские Технологии”».
В этой книге нет ни элементов пропаганды, ни исторических оценок. Она содержит исторические справки, перечень и фрагменты биографий выдающихся военачальников, чей путь прошел через данную дивизию, а также хронологию продвижения подразделений и воспоминания бойцов, когда-то служивших в 11-й Валгинской. Читая эту книгу, родственники этих людей смогут узнать многое о своих отцах и дедах, а некоторые из них получат шанс обрести могилу близкого человека, который в течение многих десятилетий числившегося в списках без вести пропавших».
К словам Лазурина можно добавить, что издание будет интересно также людям, серьезно, профессионально занимающимся военной историей. Воспоминания бойцов разделены по годам (с 1941-го по 1945-й); отдельный раздел посвящен командирам дивизии. В издании использованы фотографии как российских, так и эстонских памятников, на которых упоминается знаменитая «болотно-непромокаемая»…
Идея воссоздать исторический путь 11-й Валгинской дивизии появилась, когда в клуб Front Line начал заниматься военной реконструкцией. По словам Лазурина, учредив клуб, его члены стали думать, какое воинское подразделение они возьмут, так сказать, под свое попечение. Первой была высказана идея заняться изучением и сбором сведений об истории Эстонского стрелкового корпуса, затем были названы другие известные подразделения. Но ребятам хотелось найти что-то еще более интересное и менее изученное. И после долгих обсуждений было решено заняться «болотно-непромокаемой», интереснейшим образом связанной с Эстонией еще со времен Освободительной войны».
Изначально она, конечно, не называлась Валгинской. Сформированное подразделение в 1918 году принимало участие в боях с армией Юденича под Нарвой. В 1920-е–30-е годы дивизия базировалась в Ленинградской области, а в 1940 году ее части располагались в Эстонии, в уезде Ида-Вирумаа. Впоследствии, в период Второй Мировой войны, дивизия гнала фашистов до Курляндии и получила свое название за бои при освобождении Валги.
К слову, Лазурин объясняет, что «связывать «болотно-непромокаемую» именно с этим эстонским городом было бы не совсем верно, так как большую часть своего боевого пути подразделение находилось в Ленинградской области и на Северо-Востоке Эстонии. Но случилось то, что случилось…
О том, что Андрей Лазурин пишет книгу об 11-й Валгинской дивизии, знают все или почти все люди знакомые лично с ним или с членами Front Line. И это объясняется тем, что в создании летописи «болотой-непромокаемой» фактически принимали участие многие люди, увлекающиеся военной историей. «Исторические справки, артефакты, указания на те или иные события, в которых дивизия принимала участие, попадались на глаза моим хороших знакомых, причем иногда это происходило совершенно удивительнейшим образом. Но, так или иначе, знакомые пересказывали вновь узнанное мне, - рассказал Лазурин. – Например, у меня есть приятель — большой любитель истории и собиратель, который живёт в Санкт-Петербурге. Одним из источников пополнения своих коллекций он называет петербургские помойки. И это вполне объяснимо: делая ремонт в старых домах, жильцы выбрасывают то, что считают хламом. Но нужно понимать, что такое — этот самый питерский «хлам»! Человек, увлекающийся историей, может обнаружить среди выброшенных вещей немало подлинных артефактов. Так, этот мой приятель нашёл целую пачку фотографий 1920-30-х годов, на которых были запечатлены воины 11-й Валгинской».
Кстати, изыскивая исторические факты о дивизии, историки выяснили, что 11-й Валгинской в свое время были посвящены целых три музея боевой славы, действовавшие при школах. Один из них находился в Нарве и, естественно, оказался закрыт первым. Второй, располагавшийся в Петергофе, также закрыли, и сегодня работает лишь один, устроенный в 458-й школе в Санкт-Петербурга. Придя в этот музей, эстонские историки узнали контакты петербургского Совета ветеранов дивизии, благодаря чему члены Front Line смогли записать воспоминания 16 сражавшихся в рядах дивизии бойцов.
Контакты клуба с руководством школы и петербургским Советом ветеранов с каждым годом становились все крепче, благодаря чему появилась возможность обновить экспозицию музея, пополнив ее новыми экспонатами.
Следует особо отметить, что солдатское название дивизии – «болотно-непромокаемая» — появилось из-за того, что боевой путь дивизии пролегал большей частью через леса и болота, и солдатам зачастую приходилось находиться по пояс в воде.
Рассказывая о том, как была написана книга, нельзя не отметить участие ветерана дивизии Федора Григорьевича Смирнова, архив которого лег в основу издания. Без собранных Смирновым документов, считает Лазурин, книга осталась бы далеко не полной. Федора Григорьевича не стало в 1987 году, но его вклад в увековечение исторической памяти можно считать бесценным подарком потомкам.
Много материалов для книги передал музею и дочь начальника разведывательного отдела штаба 11-й стрелковой дивизии Антонина Николаевна Мартынова. Случилось так, что отец Антонины Николаевны пропал без вести, и она начала собирать о нем информацию. Лазурин рассказывает, что пять лет назад в Front Line обратились петербургские поисковики. Узнав, что их эстонские коллеги занимаются историей 11-й стрелковой, они попросили поделиться информацией. В ходе переговоров выяснилось, что петербуржцы проводят работы как раз в том районе, где пропала разведгруппа отца Антонины Николаевны. И в результате совместными усилиями была организована встреча, в ходе которой имевшиеся в распоряжении поисковиков карты были сопоставлены с воспоминаниями участников боев.
«Я счастлив, что нам удалось собрать воедино все найденное, - говорит Андрей. - Среди использованных материалов имеются фотографии и документы, которые никогда прежде не публиковались. Например, есть воссозданные оригинальные карты маршрута движения подразделений дивизии. К слову, по одной из таких карт и удалось определить место гибели разведчиков и найти их место упокоения».
Книга отпечатана в Москве и ждет открытия границы, чтобы приехать в Эстонию. На вопрос: почему в Москве? Лазурин, улыбаясь, отвечает: «Там оказалось дешевле, чем в Эстонии. Издание книги – дело не дешевое, и трудно сказать, как и когда она вышла бы в свет, если б в работе над книгой не трудились историки-альтруисты из России, Латвии, Литвы и Эстонии. А печать оплатил Фонд имени Грачьи Мисаковича Погосяна – известного российского мецената, который немало помог с установкой памятных знаков на территории Эстонии. И ещё один важный момент. Меня многие спрашивают, поступит ли книга в продажи. Отвечаю: нет. Ее можно будет получить в подарок. Такое издание, созданное в память о людях и для людей, не может быть способом зарабатывания денег».