ЕСПЧ присудил почти 100 тысяч евро подзащитным Навального

Интересы 10 человек, которым суд присудил суммарно 97,5 тысячи евро, представляли Алексей Навальный и его коллега Константин Терехов.

Российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний, счел ЕСПЧ.

Акции протеста в Москве

Все заявители были задержаны 5 декабря 2011 года в Москве на акции протеста против фальсификации выборов в Госдуму. Суды отправили некоторых задержанных под административные аресты, а некоторым назначили штрафы. Среди прочего, истцы жаловались на тесноту, отсутствие спальных мест и ограниченный доступ к туалету в отделениях полиции.

Навальный подчеркнул важность отстаивания своих прав и участия в митингах. "Такой вещи как "согласованное мероприятие" не существует. Это ложь путинских чиновников и путинских судов. Граждане имеют гарантированное конституцией право мирных собраний и выражения мнения", - написал он в Facebook.