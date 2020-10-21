Умер переболевший коронавирусом протоиерей Димитрий Смирнов

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке», - написал Рулинский, отметив, что панихиду по новопреставленному отцу Димитрию отслужил председатель Синодального отдела владыка Пантелеимон (Шатов). В мае 2020 года Смирнов перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией и с тех пор проходил реабилитацию, передает NEWSru.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Высказывания Смирнова нередко вызывали скандалы и общественный резонанс. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия». Протоиерей назвал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, «бесплатными проститутками». Церковнослужитель также заявлял о необходимости освящать ядерное оружие, без которого «России вообще бы не было».

3 мая после литургии Смирнов назвал нынешнюю пандемию «чрезвычайно полезным явлением». По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

По поводу смертей людей, заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, Смирнов сказал, что они «отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм». Он напомнил, что отцы церкви называли здоровье божьим даром, а болезнь - «даром бесценным». Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души - терпение, которое протоиерей назвал главным фундаментом всех добродетелей.