Будьте бдительны! ⟩ Сумма ущерба от квартирных краж в этом году приближается к полумиллиону евро

В прошлом году страховые общества выплатили возмещения в 430 случаях домашних краж, на общую сумму 450 тысяч евро. За девять месяцев этого года в домах произошло 320 краж, общая сумма ущербов составила 460 тысяч евро.

По словам руководителя подразделения предотвращения ущербов ССОЭ Юлли Рейметс, в этом году число краж, охваченных страхованием жилья, осталось на прежнем уровне, но суммы ущербов возросли. «В последние годы увеличилось число краж, совершенных при появлении удобной возможности, а краж со взломом и разрушений стало меньше. Воров привлекают открытые двери и окна, а также вещи, оставленные без присмотра», – сказала Рейметс.

«Сегодня, в общеевропейский День предотвращения взломов, мы призываем людей повышать безопасность своего жилья. Это можно начать делать с простых вещей: уходя из дома, закрывайте двери и окна. Также не стоит хранить свои ценные вещи во дворе дома, лучше держать их под замком», – объяснила Рейметс.

В домах воруют, главным образом, велосипеды, инструменты и различные устройства, например, мобильные телефоны, компьютеры и роботизированные газонокосилки.

По словам руководителя отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко, в последнее время увеличилось число краж велосипедов. «Поскольку езда на велосипеде стала популярнее, велосипеды стали воровать чаще. Когда вы оставляете велосипед в общественном месте без присмотра, его обязательно нужно пристегивать с помощью замка», – предупредил Макиенко.

По словам руководителя отдела рассмотрения страховых ущербов Seesam Индрека Петтера, на зиму роботизированную газонокосилку и садовые инструменты обязательно нужно уносить во внутренние помещения. «Если что-то ценное находится на виду, то выше вероятность, что проходя мимо, вор совершит кражу. Также нельзя оставлять на виду в автомобиле свой компьютер, мобильный телефон и прочие ценные вещи», – сказал Петтер.