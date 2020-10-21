Бывший генпрокурор Эстонии готова помогать развитию украинской прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Эстонского центра Восточного партнерства и обсудила перспективы сотрудничества и привлечения эстонского опыта в процессе реформирования органов прокуратуры в Украине, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Мы открыты к новым идеям, нам интересен положительный опыт других европейских стран, который мы сможем перенять и применить, чтобы быть конкурентными", - сказала Венедиктова.
Сообщается, что на встрече главный эксперт центра восточного партнерства и в прошлом генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг выразила готовность поделиться собственным опытом, полученным на должности более чем за пять лет, а также привлечь лучших эстонских экспертов в сферах, которые являются наиболее актуальными для современной украинской прокуратуры.
"Вместе мы можем, в частности, разработать гендерную стратегию, которая поможет женщинам-прокурорам развиваться как в профессиональной, так и в социальной сфере. Кроме того эстонские коллеги предлагают свою экспертную поддержку в сферах развития уголовной юстиции, открытости прокуратуры и ювенальном направлении", - заметила Венедиктова.
Стороны договорились продолжить работу над определением векторов и созданием плана сотрудничества, сообщили в ОГП.