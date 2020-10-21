Всемирный день чистоты в Эстонии: 30 000 участников собрали 1,6 млн окурков

В этом году существенно выросло количество собранных окурков: по сравнению с прошлым годом, в этом году в парках, на пляжах, детских площадках, дорогах и в других местах собрали на 600 000 больше сигаретных фильтров. В Эстонии в мероприятии участвовало на несколько тысяч больше человек, чем в прошлом году. Основной процент участников составили дети и молодежь – их было более 25 000.

Вечером в понедельник состоялся розыгрыш двух эксклюзивных концертов послов чистого мира – музыкантов Ariadne, Pluuto и NOËP - для активных школьников и малышей из детских садов.

В лотерее участвовало 126 детских садов. Победителем стал детский сад Taebla в Ляэнемере, перед 82 воспитанниками которого выступит Ariadne. Воспитатель группы «Пчелка» Рийна Аасма удивилась, узнав о победе своих малышей. «Я и не надеялась! Мы очень благодарны!», - обрадовалась Рийна. По ее словам, они выходят на уборку каждый год, но окурки раньше не собирали. В начале детям сказали, чтобы они лишь указывали на окурки, и воспитатели сами будут их собирать, но дети были очень активны и сами клали окурки в ведро. «Дети замечают мусор!», - похвалила их Рийна.

Среди 185 школ удача улыбнулась 118 ученикам из гимназии Värska в Сетумаа. По словам руководителя школы по интересам Трийну Котов, наблюдавшей за лотереей в прямом эфире, она чуть было не пробила потолок – так высоко подпрыгнула от радости! «Какой сюрприз! У меня нет слов! - воскликнула она. - Уборка является у нас традицией, мы всегда вносили свой вклад в очищение мира от мусора и всегда с хорошим настроением». Практика и теория в Värskas неразлучны: так говорят в школе и о сортировке мусора.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Марта Нормета, два года назад люди не задумывались о влиянии мелкого мусора на окружающую среду и том, что окурки опасны; сегодня осведомленность по этим вопросам растет. Уже известно, что один окурок может отравить до 1000 литров воды, а сигареты содержат как минимум 4000 наименований химических веществ, из которых примерно 50 являются канцерогенами. Больше знают и о том, что канализационные люки - не пепельницы, и выброшенные туда окурки напрямую отправляются в водоемы.

Руководитель кампании Всемирного дня чистоты для общеобразовательных школ Керли Лаур отметила, что мелкий мусор и охрана окружающей среды обращают на себя все большее внимание молодежи. По оценке Керли, многие школы стали относиться к мелкому мусору все серьезнее, говорят об этом все больше и анализируют проблему до и после уборки, а школьники и воспитанники детских садов приняли участие в уборке не с целью выиграть концерт, а из чувства миссии.

По словам исполнительного директора организующей Всемирный день чистоты организации Let’s Do it World Аннели Охвриль, Всемирный день чистоты является частью эстонской дипломатии в области охраны окружающей среды. «Лидеры сети в 150 странах смотрят на Эстонию и берут с нас пример. Это накладывает на нас обязательство вести себя более ответственно по отношению к окружающей среде», - сообщила Аннели.

Следующий - четвертый Всемирный день чистоты состоится 18 сентября 2021 года.

Всемирный день чистоты в Эстонии поддержали Центр инвестиций в окружающую среду, ProTone, Посольство Союзной Республики Германии в Эстонии, правительство Таллинна, Эстонский союз баскетбола, рекламное агентство Zavod BBDO, Omniva, Центр управления государственными лесами в Эстонии, Paulig, Santa Maria, Telia, торговый центр Rocca al Mare, Ellington Print & Production, Linnaekraanid, Sky Meedia, Õhtuleht, eKool.