Волки вгоняют жителей Вирумаа в панику

В этом году в Ляэне-Вирумаа официально от зубов волков погибли шесть собак и более 20 овец, большая часть из них - в сентябре-октябре. По словам охотников, ситуация вышла из-под контроля, реальное количество волков не отвечает официальной статистике и проблемой никто не занимается, пишет Virumaa Teataja.
Последний случай нападения на собаку, о котором известно, произошел в ночь на прошлую среду. Рядом с деревней Велтси загрызли крупного, весящего почти полсотни килограммов пса Роки, который, несмотря на приказ хозяина, выбрался на прогулку за пределы территории.
Согласно официальной статистике, речь идет уже о шестой собаке, которая в этом году стала жертвой нападения в Ляэне-Вирумаа. По словам побывавших на месте охотников, можно предположить, что за нападениями в этом районе может стоять волчья стая.
Исполнительный директор Раквереского охотничьего клуба Яан Виллак говорит, что ситуация уже несколько лет как вышла из-под контроля, а охотники и чиновники Департамента охраны окружающей среды не могут договориться: «Официальная статистика численности волков и медведей не соответствует тому, что мы видим».
По словам Виллака, перепись волков усложнили бесснежные зимы последних лет. В целом волки стараются держаться от человека подальше, поэтому лучше всего их определять по следам на снегу. В 2018 году была создана карта Раквереского охотничьего клуба, в котором отметили места обнаружения волков, рысей и медведей – по следам и реальным встречам с животными. Виллак говорит, что была проделана большая работа, но Департамент охраны окружающей среды в данные не поверил?
«Карту составили в весьма небогатый на снег год, но даже тогда было видно, как много медведей и волков в лесу на самом деле», - сказал руководитель охотничьего клуба и добавил, что выходы на охоту не сошлись с данными, а это, считает охотник, означает, что реальное количество животных может быть даже еще больше.
На собак, по его словам, нападает одна и та же стая: «Это аномалия. В действительности у волков достаточно еды в лесу, нападать – это традиция одной конкретной стаи, и теперь они ходят в окрестностях Хальяла». Специалист по охоте Департамента охраны окружающей среды Марго Танник сказал, что с 26 августа по 16 октября департаменту сообщили о шести нападениях на собак в Ляэне-Вирумаа, причем, на довольно большой территории по всему уезду.
«Конкретного очага в пределах одного-двух охотничьих регионов в данном случае мы назвать не можем. Предпочтением при выдаче спецразрешения является концентрация на конкретной узкой территории», - прокомментировал он. Танник добавил, что если бы Департамент охраны окружающей среды позволил охотиться со спецразрешением по всему уезду, под дуло попали бы и те особи, которые не имеют никакого отношения к нападению на собак: «В то же время, при ликвидации не причиняющей ущерб стаи после смерти старых животных в будущем ущерб может скорее увеличиться и вместо того, чтобы минимизировать проблемы, мы получим обратный эффект – начнут бесчинствовать молодые волки».
По словам Танника, случаи в Ляэне-Вируском уезде происходили в разных местах, а поэтому нельзя утверждать, что речь идет о конкретных волках, которые нападают на собак.
«Кроме того, в департамент для получения такого спецразрешения никто ходатайства не подавал. Такое ходатайство должны были подать либо собственники погибших собак, либо местное охотничье общество», - сказал он и добавил, что численность волков нужно держать в разумных пределах, чтобы сохранить природный баланс. «Волки держат под контролем численность парнокопытных, например, косуль».
Главный специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Пеэп Мянник не согласен с утверждением, будто бесснежные зимы последних лет мешают установлению численности волков: «Позапрошлая зима была очень хороша для наблюдения за волками, прошлая зима, действительно, была плохой. Агентство окружающей среды оценивает численность волков, прежде всего, на основании наблюдений охотников. В то же время возникает вопрос: если наблюдений не было, то на основании чего охотники оценивают численность волков?»
Также, по словам Мяннила, учтены и прежние данные подсчетов: «Агентство окружающей среды использует при оценке численности все данные наблюдений охотников. Информация анализируется с учетом места, времени и сути наблюдения, а также учитывая передвижение животных. Без учета всех этих данных количество, например, крупных косуль, можно легко переоценить».
Небольшое количество разрешений на отстрел волков, которые выдавали раньше, Марго Танник объяснил тем, что в прежние годы число нападений со стороны волков было умеренным: «В прошлом году количество нападений в Ляэне-Вирумаа было минимальным – в одном случае загрызли овцу и ранили еще восемь. Поскольку ущерб был очень незначительным, а государство компенсирует нанесенный волками ущерб, полное уничтожение стаи не было обоснованным, поэтому и разрешений на охоту было выдано меньше. Поскольку в этом году ущерб большой, разрешений будет выдано больше».