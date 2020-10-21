Волки вгоняют жителей Вирумаа в панику

Последний случай нападения на собаку, о котором известно, произошел в ночь на прошлую среду. Рядом с деревней Велтси загрызли крупного, весящего почти полсотни килограммов пса Роки, который, несмотря на приказ хозяина, выбрался на прогулку за пределы территории.

Согласно официальной статистике, речь идет уже о шестой собаке, которая в этом году стала жертвой нападения в Ляэне-Вирумаа. По словам побывавших на месте охотников, можно предположить, что за нападениями в этом районе может стоять волчья стая.

Исполнительный директор Раквереского охотничьего клуба Яан Виллак говорит, что ситуация уже несколько лет как вышла из-под контроля, а охотники и чиновники Департамента охраны окружающей среды не могут договориться: «Официальная статистика численности волков и медведей не соответствует тому, что мы видим».

По словам Виллака, перепись волков усложнили бесснежные зимы последних лет. В целом волки стараются держаться от человека подальше, поэтому лучше всего их определять по следам на снегу. В 2018 году была создана карта Раквереского охотничьего клуба, в котором отметили места обнаружения волков, рысей и медведей – по следам и реальным встречам с животными. Виллак говорит, что была проделана большая работа, но Департамент охраны окружающей среды в данные не поверил?

«Карту составили в весьма небогатый на снег год, но даже тогда было видно, как много медведей и волков в лесу на самом деле», - сказал руководитель охотничьего клуба и добавил, что выходы на охоту не сошлись с данными, а это, считает охотник, означает, что реальное количество животных может быть даже еще больше.

На собак, по его словам, нападает одна и та же стая: «Это аномалия. В действительности у волков достаточно еды в лесу, нападать – это традиция одной конкретной стаи, и теперь они ходят в окрестностях Хальяла». Специалист по охоте Департамента охраны окружающей среды Марго Танник сказал, что с 26 августа по 16 октября департаменту сообщили о шести нападениях на собак в Ляэне-Вирумаа, причем, на довольно большой территории по всему уезду.

«Конкретного очага в пределах одного-двух охотничьих регионов в данном случае мы назвать не можем. Предпочтением при выдаче спецразрешения является концентрация на конкретной узкой территории», - прокомментировал он. Танник добавил, что если бы Департамент охраны окружающей среды позволил охотиться со спецразрешением по всему уезду, под дуло попали бы и те особи, которые не имеют никакого отношения к нападению на собак: «В то же время, при ликвидации не причиняющей ущерб стаи после смерти старых животных в будущем ущерб может скорее увеличиться и вместо того, чтобы минимизировать проблемы, мы получим обратный эффект – начнут бесчинствовать молодые волки».