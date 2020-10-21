Штрафы от камер контроля скорости могут существенно вырасти

Пока единственным местным самоуправлением, которое установило камеры контроля скорости, остается Таллинн, а поскольку действующее законодательство не позволяет местным самоуправлениям быть операторами таких камер, они были переданы Департаменту шоссейных дорог.

Согласно разработанному Министерством внутренних дел законопроекту, полиция, Департамент шоссейных дорог и местные самоуправления начнут взаимодействовать при использовании камер контроля скорости: в задачи самоуправления входила бы покупка и обслуживание камер, Департамента шоссейных дорог - ведение необходимой базы данных, а полиция выписывала бы штрафы, причем половину суммы штрафов получало бы местное самоуправление.

По оценке Департамента шоссейных дорог, установка десяти камер контроля скорости в четырех крупнейших городах позволила бы снизить ущерб от ДТП примерно на три миллиона евро.

В том же законопроекте МВД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, увеличив одну штрафную единицу с нынешних трех до пяти евро, то есть максимальный размер штрафа, выписанного на основании фиксируемого камерой нарушения, вырастет со 190 до 300 евро.