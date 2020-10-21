Фото ⟩ Совет дизайнера: как вместить все, что нужно, в крошечную кухню

«Нехватка места для хранения, забитая вещами столешница и непродуманная расстановка мебели - основные ошибки на наших кухнях. Во многих домах столешница заставлена вещами, а стены при этом остаются свободными, да и высота потолков не используется для хранения. Слишком громоздкая мебель или крупная бытовая техника не оставляют места для других кухонных нужд. Освободите столешницу, продумайте многофункциональные решения и используйте каждый сантиметр впрок, не забывая о кухонных стенах», - говорит дизайнер IKEA Агите Бриеде.

Как осуществить перевоплощение миниатюрной кухни

1. Подготовьте пространство для работы. «В большинстве случаев кухню лучше делить на зоны. Зона хранения, мытья посуды, работы и готовки. Благодаря зонированию у кухни появится практичная структура», - говорит дизайнер. Если кухонное пространство не продумано с точки зрения работы на кухне, то все процессы могут превратиться в один большой хаос. Три основных предмета: мойка, холодильник, плита - должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Рабочий кухонный треугольник - идеальное решение.

Располагая бытовую технику напротив друг друга, не забывайте оставлять пространство, чтобы дверцы холодильника или духовки могли свободно открываться.

ФОТО: Пресс-фото

2. Хранение. На кухне стоит сочетать открытые и закрытые полки для хранения, используя всю высоту стен. Дизайнер уверена, что открытые полки призывают к порядку и руки сами тянутся держать всё на своих местах. Пространство между полками и столешницей можно использовать для штанги, на которую можно повесить кухонные принадлежности, и не надо занимать место на рабочей поверхности.

Та утварь, которой вы пользуетесь чаще всего, должна быть под рукой, а то, чем реже - дальше. Вставки в ящики помогут содержать в порядке их содержимое. Для продуктов используйте прозрачные контейнеры, все будет на своих местах и вы сразу заметите, если какие-то припасы подходят к концу. Для пустующих пространств можно использовать сервировочный столик, на котором можно держать крупные предметы, а также использовать его по назначению - для подачи блюд к обеденному столу.

ФОТО: Пресс-фото

3. Готовка. Дизайнер заметила, что часто не хватает рабочей поверхности для готовки. Место занимает крупная бытовая техника и другая утварь, которую расставляют на столешнице. Для маленькой кухни подойдет складная и многофункциональная мебель и техника.

ФОТО: Пресс-фото

4. Мытье посуды и хранение мусора. Мусорное ведро под раковиной сэкономит место на полу. Сушилку для посуды лучше повесить на стену, так посуда высохнет быстрее. Хранение посуды около мойки или посудомоечной машины значительно ускорит процесс расстановки чистой посуды по местам.

ФОТО: Пресс-фото

Продуманное хранение мусора: контейнеры разных размеров помогут сортировать мусор, встроенный в ящик под раковиной мусорник с крышкой сдержит запахи и не будет занимать место на небольшой кухне.