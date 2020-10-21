Начатые в Тартуском университете исследования раскрыли загадку влияния коронавируса на мозг человека

Несколько лет назад Теэсалу представил обнаруженный механизм Ари Хелениусу, финскому вирусологу, работающему в Швейцарии. Первоначально изучали другие вирусы, но со вспышкой пандемии коронавируса акцент быстро сместился на самую злободневную медицинскую проблему нашего времени.

«Время для SARS-CoV2 было идеальным, когда началось сотрудничество, пандемии еще не было, а когда пришла пандемия, мы быстро переключились. Весна была очень интенсивной. Снимаем шляпу перед основными авторами этого исследования», - признают коллеги Теэсалу из университетов Бристоля и Хельсинки.

Проще говоря, исследователи из Бристольского университета во главе с Йохеем Ямаучи в первой из двух статей показывают, что нейропилин-1 играет роль во проникновении вируса в клетку. Во второй статье вирусолог Хельсинского университета Джузеппе Балистери и его коллеги идут еще дальше и показывают, что именно нейропилин является замком, через который вирус проникает в центральную нервную систему человека.

Профессор физиологии Тартуского университета Ээро Вазар, ознакомившийся с опубликованными в bioRxiv нерецензированными исследованиями в июле, отметил, что нейропилин-1 играет важную роль в нервных клетках, связанных с обонянием, где ACE2 нет.

«Нейропилин-1 подошел бы для объяснения возникающих в мозгу больных Covid-19 патологий. Это также могло бы объяснить временную потерю обоняния. Через некоторое время в стволовых клетках возникают новые клетки и человек вновь может чувствовать запахи», - объясняет Вазар.

В своих работах, опубликованных в Science, обе исследовательские группы опирались на знания и лабораторные инструменты, разработанные исследовательской группой Теэсалу на протяжении многих лет: антитела, модельные наночастицы, фрагменты белков и т. д. В результате SARS-CoV2 был добавлен в таблицу вирусов 2009 года.

«Если вы попытаетесь объяснить поведение нового вируса только с помощью ACE2, то вы окажитесь в беде. Возникает противоречие, ведь в некоторых случаях уровень ACE2 низкий, но вирус все же попадает в клетку. Например, распространение вируса в мозге до сих пор оставалось большой загадкой. В некоторых случаях вирус распространяется в мозг, в других - нет. Почему? С помощью нейропилина можно объяснить по крайней мере некоторые аспекты, которые до сих пор оставались загадкой», - прокомментировал профессор Теэсалу.

Однако открытие нового механизма не означает, что предыдущие знания о роли ACE2 потеряли актуальность. Скорее, знания дополняются знаниями, которые можно использовать для борьбы с вирусом.

«Если появится еще одно понимание механики вируса, это сразу же даст нам новую точку для атаки», - добавил Теэсалу. Конечно, помогает и то, что нейропилин для ученых не является новой и неизвестной молекулой, ранее он был подробно рассмотрен в исследованиях рака. Со временем фармацевтические компании уже разработали ряд кандидатов в лекарственные средства, нацеленные на эту конкретную молекулу, и даже если они не стали лекарствами от рака, все еще существует ряд технологий, которые теперь можно усовершенствовать.