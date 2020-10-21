Жителям Швейцарии предстоит решить, нужна ли им выплата по 7000 евро каждому

Инициатива "вертолетных денег" предусматривает, что национальный банк перечислит эту сумму каждому гражданину Швейцарии, в том числе и детям.

Если авторам инициативы удастся собрать 100 000 подписей, швейцарцы должны будут решить этот вопрос на референдуме.

С идеей выступили жители Санкт-Галлена. Авторы идеи указывают, что Национальному банку Швейцарии нужно выплатить "вертолетные деньги", чтобы национальная валюта стала дешевле, поэтому для выплаты платежей необходимо использовать свежеотпечатанные деньги и их нельзя облагать налогами.

Всего таким образом в экономику Швейцарии могут быть влиты 45 миллиардов швейцарских франков (41,9 миллиард евро).

"Выросли бы объемы экспорта, проценты, инфляция и инвестиции", - указывают авторы инициативы.