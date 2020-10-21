Жителям Швейцарии предстоит решить, нужна ли им выплата по 7000 евро каждому

В Швейцарии выдвинута инициатива выплатить каждому гражданину по 7500 швейцарских франков (около 7000 евро), пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Local.
Инициатива "вертолетных денег" предусматривает, что национальный банк перечислит эту сумму каждому гражданину Швейцарии, в том числе и детям.
Если авторам инициативы удастся собрать 100 000 подписей, швейцарцы должны будут решить этот вопрос на референдуме.
С идеей выступили жители Санкт-Галлена. Авторы идеи указывают, что Национальному банку Швейцарии нужно выплатить "вертолетные деньги", чтобы национальная валюта стала дешевле, поэтому для выплаты платежей необходимо использовать свежеотпечатанные деньги и их нельзя облагать налогами.
Всего таким образом в экономику Швейцарии могут быть влиты 45 миллиардов швейцарских франков (41,9 миллиард евро).
"Выросли бы объемы экспорта, проценты, инфляция и инвестиции", - указывают авторы инициативы.
Подписи за передачу инициативы на референдум должны быть поданы до 22 апреля 2022 года.