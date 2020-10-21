Театры Эстонии просят зрителей надеть маски

Театры размещают на своих сайтах и в социальных сетях видеоклип, в котором говорят, что театры Эстонии соблюдают все рекомендуемые меры предосторожности, и призывают зрителей делать то же самое. Театры просят зрителей, по возможности, надевать маски при входе в театр и держаться на расстоянии друг от друга, чтобы создать более безопасную среду для всех зрителей.

Маргус Алликмаа, председатель правления Эстонской ассоциации учреждений исполнительского искусства сказал: «Чтобы замедлить распространение коронавируса и защитить здоровье всех театралов, театры ввели различные меры безопасности. Пока в театрах в Эстонии не было никаких вспышек. Мы надеемся, что так будет и дальше, но любые дальнейшие действия помогут укрепить эту надежду. В театрах считают, что маска – это именно то средство, которое защищает людей, входящих и выходящих из зала, отдыхающих в буфете и ожидающих одежду в гардеробе после спектакля. Поэтому мы просим публику приходить в театр в маске».