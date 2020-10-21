Ср, 21.10.2020
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Светлана Скребнева

Театры Эстонии просят зрителей надеть маски
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Девять эстонских театров – Эстонский драматический театр, Эстонский молодежный театр, театр «Эндла», Национальная опера «Эстония», театр «Раквере», Таллиннский городской театр, театр «Ванемуйне», театр «Угала», Русский театр – объединились, чтобы попросить своих зрителей носить в театре маски.

Театры размещают на своих сайтах и в социальных сетях видеоклип, в котором говорят, что театры Эстонии соблюдают все рекомендуемые меры предосторожности, и призывают зрителей делать то же самое. Театры просят зрителей, по возможности, надевать маски при входе в театр и держаться на расстоянии друг от друга, чтобы создать более безопасную среду для всех зрителей. 

Маргус Алликмаа, председатель правления Эстонской ассоциации учреждений исполнительского искусства сказал: «Чтобы замедлить распространение коронавируса и защитить здоровье всех театралов, театры ввели различные меры безопасности. Пока в театрах в Эстонии не было никаких вспышек. Мы надеемся, что так будет и дальше, но любые дальнейшие действия помогут укрепить эту надежду. В театрах считают, что маска – это именно то средство, которое защищает людей, входящих и выходящих из зала, отдыхающих в буфете и ожидающих одежду в гардеробе после спектакля. Поэтому мы просим публику приходить в театр в маске».

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