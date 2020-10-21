Видео ⟩ Основатель компании Dyson продает роскошный пентхаус в Сингапуре

Дайсон и его супруга приобрели пентхаус за 74 млн сингапурских долларов (54 млн долларов США), а на продажу его выставили за 62 млн сингапурских долларов, снизив цену более чем на 15%. Представитель компании Dyson подтвердил факт начала продажи пентхауса, отказавшись от дополнительных комментариев. При этом он отметил, что Dyson продолжит работу в Сингапуре, куда компания ранее перенесла свой головной офис из Великобритании.

Выставленный на продажу пентхаус занимает верхние этажи 290-метрового Tanjong Pagar Centre, самого высокого здания в Сингапуре.

В пентхаусе есть небольшой частный сад, собственный бассейн и джакузи. Также в нем насчитывается пять спален и предусмотрено помещение для хранения 600 бутылок вина. В свое время этот лот оценивали в 100 млн сингапурских долларов, что делало его самым дорогим пентхаусом в истории Сингапура.

По данным издания, новым владельцем элитного жилья станет американский магнат индонезийского происхождения Лео Когуан, сооснователь и глава совета директоров IT-компании SHI International.