Из-за коронавируса CAS перенес слушание по допинговому делу Евгения Устюгова

Устюгова лишили эстафетного золота Сочи-2014 и дисквалифицировали на два года за использование оксандролона. Решение вынесено на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории.

«Дело в том, что слушание было отложено из-за всех ограничений, которые возникли в связи с пандемией. Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено.

Мы уведомили Евгения, что, к сожалению, не удалось рассмотреть (дело) 20 октября. Планировалось его участие в этом заседании, поездка была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией», – сказал Панич.