Фото ⟩ Вам это может не понравиться: в ход пошли старые доски

Сколотить перегородку из старых досок, потертых оконных рам и дверей в довольно современном интерьере — вы бы точно не додумались до такого дизайнерского решения, пишет Pufik.
Но шведские дизайнеры решили удивить нас с вами интерьером, который построен на контрасте элегантного и рустикального.
Данная чудо-перегородка отделяет альков с кроватью от основного пространства гостиной и является главной фишкой этой маленькой, по плану однокомнатной квартиры площадью 44 квадратных метра в центре Стокгольма.
Другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.
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