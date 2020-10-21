Ср, 21.10.2020
Те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Март Хельме
Март Хельме

Фото ⟩ Вам это может не понравиться: в ход пошли старые доски

Интерьер квартиры в Стокгольме.

ФОТО: pufikhomes.com

Сколотить перегородку из старых досок, потертых оконных рам и дверей в довольно современном интерьере — вы бы точно не додумались до такого дизайнерского решения, пишет Pufik.

Но шведские дизайнеры решили удивить нас с вами интерьером, который построен на контрасте элегантного и рустикального.

Интерьер квартиры в Стокгольме.

ФОТО: pufikhomes.com

Данная чудо-перегородка отделяет альков с кроватью от основного пространства гостиной и является главной фишкой этой маленькой, по плану однокомнатной квартиры площадью 44 квадратных метра в центре Стокгольма.  

Интерьер квартиры в Стокгольме.

ФОТО: pufikhomes.com

Интерьер квартиры в Стокгольме.

ФОТО: pufikhomes.com

Другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back