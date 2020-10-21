Таллинн сформирует медбригаду для выездов на дом к больным детям

«Еще летом появилась мысль, что необходимо будет предложить услуги домашнего врача, - сказал Кылварт, добавив, что цель услуги - снизить нагрузку на скорую помощь. - Наши семейные врачи не выезжают на дом, хотя в этом есть такая необходимость. И поэтому нагрузка легла на скорую помощь, а отделения неотложной медицины тоже перегружены».

По словам Кылварта, город теперь готов к осуществлению новой идеи и готов начать тестовый период. По его словам, услуга предназначена в помощь больным детям в возрасте до восьми лет и их родителям.

По словам заместителя мэра Таллина Бетины Бешкиной, бригада домашних врачей начнет работу 30 октября и будет сначала работать по выходным и в праздничные дни. «Можно зарегистрироваться по телефону с пятницы по воскресенье, и вас обслужат в порядке регистрации», - отметила Бешкина.

Регистрация с пятницы по воскресенье с 12 до 20, бригада будут на выезде с 14 до 22 часов. Для регистрации необходимо позвонить по номеру 6971145.

В бригаде будет врач общей практики и техник скорой помощи, бригада будет иметь право выписывать рецепты. «Конечно, лабораторные анализы не могут быть проведены на месте, и необходимо будет отправиться в больницу», - сказала Бешкина, добавив, что, по оценкам, бригада сможет обслужить до десяти выездов за день.

Услугу можно заказать в пределах Таллинна, для чего в городском бюджете предусмотрено 60 000 евро.

По словам главного врача Таллиннской «Скорой помощи» Рауля Адласа, ситуация уникальна, так как местное самоуправление впервые начинает оказывать медицинские услуги, которые не предоставляются ни Больничной кассой, ни государством. «Во время тестового периода мы многое хотим картографировать, а затем сможем установить фактический объем услуг и прочее», - сказал Адлас.