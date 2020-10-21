Глава Евросовета призывает Британию определиться со своим будущим

"По сути дела сейчас перед Соединенным Королевством стоит важный выбор относительно ее будущего", - приводят западные СМИ слова Мишеля из речи перед Европарламентом.

"Речь идет не о том, чтобы выбирать тактику на переговорах с ЕС. Речь идет о выборе общественной модели и модели экономики для их будущего", - продолжил он.

При этом он посетовал, что Великобритания после Брекзита хочет иметь доступ к единому рынку ЕС, но в то же время Лондон желает игнорировать стандарты и нормы ЕС, когда ему это удобно.

Также он призвал Лондон отозвать обнародованный 9 сентября проект закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства, который в Брюсселе расценили как нарушение обязательств Великобритании по соглашению о Брекзите.

Ранее британский старший министр Майкл Гоув заявил, что в Лондоне не видят смысла возобновлять торговые переговоры с ЕС, если Брюссель не пойдет на компромисс по вопросам, связанным с британским суверенитетом в ряде сфер. В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон заявлял, что стране нужно готовиться к реализации Брекзита без соглашения с ЕС.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако обе они заявляют, что пока переговорный процесс очень далек до завершения.