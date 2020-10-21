Рождественская ярмарка в Таллинне все-таки состоится

По словам Кылварта, партнер города, который до сих пор организовывал рождественскую ярмарку, заявил, что ее нельзя организовать в этом году по экономическим причинам. «Это тоже понятно, потому что цель бизнеса - получение дохода, но известно, что в этом году туристов не будет много, и, соответственно, не будет возможности получить доход», - отметил Кылварт.

«Но для нас помимо бизнеса важно вызывать положительные эмоции. Таким образом, рождественская ярмарка все-таки состоится, она будет организована городскими властями», - сказал Кылвар, по словам которого каждый район еще разрабатывает свою рождественскую концепцию, чтобы весь город был пронизан прекрасным рождественским настроением.

«Я верю, что мы сможем подарить горожанам положительные впечатления», - сказал Кылварт, с юмором добавив, что мэр Таллинна определенно не станет красть у горожан Рождество в этом году.

Старейшина Кесклинн Моника Хауканым отметила, что в сотрудничестве с ресторанами и кафе запускаются специальные программы. «Там будут художественные витрины, чтение сказок, экскурсии в сотрудничестве с музеями, а также рождественские концерты и великолепные рождественские елки, - сказала Хауканымм, добавив, что на Ратушной площади обязательно будет новогодняя елка, которая начнет свой путь 19 ноября. - И Дед Мороз приедет».