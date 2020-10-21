Рождественская ярмарка в Таллинне все-таки состоится

Хотя на прошлой неделе сообщили, что в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади Таллинна не будет, по словам мэра Михаила Кылварта, она все же состоится.
По словам Кылварта, партнер города, который до сих пор организовывал рождественскую ярмарку, заявил, что ее нельзя организовать в этом году по экономическим причинам. «Это тоже понятно, потому что цель бизнеса - получение дохода, но известно, что в этом году туристов не будет много, и, соответственно, не будет возможности получить доход», - отметил Кылварт.
«Но для нас помимо бизнеса важно вызывать положительные эмоции. Таким образом, рождественская ярмарка все-таки состоится, она будет организована городскими властями», - сказал Кылвар, по словам которого каждый район еще разрабатывает свою рождественскую концепцию, чтобы весь город был пронизан прекрасным рождественским настроением.
«Я верю, что мы сможем подарить горожанам положительные впечатления», - сказал Кылварт, с юмором добавив, что мэр Таллинна определенно не станет красть у горожан Рождество в этом году.
Старейшина Кесклинн Моника Хауканым отметила, что в сотрудничестве с ресторанами и кафе запускаются специальные программы. «Там будут художественные витрины, чтение сказок, экскурсии в сотрудничестве с музеями, а также рождественские концерты и великолепные рождественские елки, - сказала Хауканымм, добавив, что на Ратушной площади обязательно будет новогодняя елка, которая начнет свой путь 19 ноября. - И Дед Мороз приедет».