Столтенберг: угроза ракетного потенциала РФ для НАТО становится все масштабнее

"Мы также рассмотрим (на саммите НАТО) усиление потенциала сдерживания и оборонной стратегии НАТО, в том числе наше реагирование на вызов, который представляют российские ракеты. Он увеличивается в масштабах и приобретает все более комплексный характер", - сказал Столтенберг на брифинге в преддверии саммита НАТО на уровне министров обороны стран-участниц.