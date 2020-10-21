Ср, 21.10.2020
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Столтенберг: угроза ракетного потенциала РФ для НАТО становится все масштабнее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Ракетные возможности России приобретают все больший размах и представляют сложный вызов для НАТО, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы также рассмотрим (на саммите НАТО) усиление потенциала сдерживания и оборонной стратегии НАТО, в том числе наше реагирование на вызов, который представляют российские ракеты. Он увеличивается в масштабах и приобретает все более комплексный характер", - сказал Столтенберг на брифинге в преддверии саммита НАТО на уровне министров обороны стран-участниц.

По его словам, союзники по НАТО уже согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер по усилению потенциала альянса.

Встреча Североатлантического альянса на уровне глав минобороны пройдет 22-23 октября в формате телеконференции.

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