Дэйна Уайт: бой между Хабибом и Гейджи станет крупнейшим в истории UFC

Президент UFC Дэйна Уайт высказал уверенность, что поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейджи станет самым крупным в истории промоушена, пишет Sports.
«Итак, сегодня вторник, а в следующий понедельник станет известно, что бой Хабиб – Гейджи станет крупнейшим поединком, который мы сделали. Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», – сказал Уайт.
Бой Нурмагомедов – Гейджи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.