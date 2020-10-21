Ср, 21.10.2020
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Дэйна Уайт: бой между Хабибом и Гейджи станет крупнейшим в истории UFC

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Mahmoud Khaled/AP

Президент UFC Дэйна Уайт высказал уверенность, что поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейджи станет самым крупным в истории промоушена, пишет Sports.

«Итак, сегодня вторник, а в следующий понедельник станет известно, что бой Хабиб – Гейджи станет крупнейшим поединком, который мы сделали. Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», – сказал Уайт.

Бой Нурмагомедов – Гейджи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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