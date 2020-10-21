Министры стран ЕС договорились о масштабной аграрной реформе

Государства - члены ЕС согласились на проведение масштабной аграрной реформы. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете ЕС, пишет Deutsche Welle.
Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли.
"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клёкнер.
The #AgriFish Council has now finished; ministers reached a general approach on the #CAP reform package.— EU Council Press (@EUCouncilPress) October 21, 2020
LIVE in a few minutes : press conference with minister @JuliaKloeckner for @EU2020DE and Commissioner for Agriculture @jwojc.
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Выплаты увязываются с участием в экопрограммах
Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей. Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.
Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро.
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