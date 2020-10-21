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В России за последние сутки умерло 317 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. Главный инфекционист Минздрава заявил, что ношение перчаток избыточно и неэффективно, а в Екатеринбурге мэр разрешил выгонять из транспорта тех, кто без масок.

В России за последние сутки умерло рекордное количество человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», мэр Екатеринбурга разрешил выгонять из транспорта людей без масок, а главный инфекционист минздрава заявил, что перчатки носить неэффективно. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Умерли рекордные 317 человек

За последние сутки в России количество зараженных увеличилось на 15 700 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже четвертый день прирост числа заболевших - более 15 тысяч человек в день.

В среду установился новый антирекорд суточной смертности - скончалось 317 человек. Накануне было 269 смертей, прошлый антирекорд составил 286 человек за сутки. Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с этим диагнозом.

Как обычно, больше всего новых случаев коронавируса в Москве - там 4389 заболевших за сутки (днем ранее было 4999 случаев). Второе место по заболеваемости у Санкт-Петербурга с 684 заболевшими. Днем ранее на втором месте была Московская область с 426 заболевшими.

С начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек.

Инфекционист считает перчатки избыточной мерой

Ношение перчаток - неэффективная и избыточная мера борьбы с распространением коронавируса, заявил главный инфекционист минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», - сказал Чуланов «Интерфаксу».

По его словам, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают».

Кто-то их снимает и кладет в карман, а потом снова надевает, поясил инфекционист. «Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают», - считает врач.

По его словам, важно носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Тогда можно будет сдерживать эпидемиологическую ситуацию, пояснил Чуланов.

Власти требуют, чтобы граждане носили в общественных местах как маски, так и перчатки. Однако во многих регионах, в частности, в Москве, это требование чаще всего игнорируется. Власти чаще отчитываются о штрафах в отношении тех, кто не носит маски, о штрафах для не надевших перчатки сообщается редко.

На прошлой неделе совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил Роспотребнадзор пояснить, необходимы ли в общественных местах перчатки во время эпидемии. Некоторые специалисты полагают спорным требование носить одноразовые перчатки в общественных местах, говорилось в письме главы СПЧ Валерия Фадеева руководителю ведомства Анне Поповой.

«Поскольку само длительное ношение перчаток способствует возникновению влажной среды на руках, благоприятной для бактерий и вирусов, многие граждане, особенно старшего поколения, многократно превышают допустимый срок ношения перчаток, увеличивая количество скопившихся на них бактерий», - говорилось в письме Фадеева.

Официального ответа Роспотребнадзора по поводу обязательности ношения перчаток пока не последовало.

Мэр Екатеринбурга разрешил выгонять из транспорта людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил пассажирам в общественном транспорте самим выгонять из салонов людей без масок. Он заявил об этом в эфире Е1.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения - это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», - заявил Высокинский.

Позже пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов пояснил ТАСС, что таким образом мэр просил соблюдать масочный режим. Пресс-служба администрации призвала не вырывать слова Высокинского из контекста и «не интерпретировать эту фразу дословно».

На «Бауманку» завели административное дело

На МГТУ имени Баумана завели административное дело из-за нарушений, которые привели к росту заболеваемости студентов в разных корпусах вуза. Дело заведено по ч. 3 ст.6.3 КОАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта статья предусматривает для юрлиц наказание в виде приостановки работы.

По данным Роспотребнадзора, в корпусах вуза отсутствует разметка и не соблюдаются требования по социальному дистанцированию, нет там также контроля за ношением масок и их сменой. Меры по изоляции контактных лиц ведомство называет недостаточными.

После выявления зараженных в вузе не проводится «заключительная дезинфекция аудиторий и мест общего пользования», нет уборки всех помещений с использованием дезинфицирующих средств и не ведутся графики уборки, помещения в вузе не проветривают по графику, считают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что вузу выдано предписание провести полный комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие зданий для проведения заключительной дезинфекции.

С 20 октября студентов приказом ректора перевели на дистанционное обучение, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Сколько студентов переведено на «дистанционку», там не сообщили.