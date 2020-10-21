Ср, 21.10.2020
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Совет Ласнамяэ предложил усовершенствовать голосование по народному бюджету

Ласнамяэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Совет Ласнамяэ во вторник обсудил представленный Таллиннской городской управой проект народного бюджета и внес предложение об изменении процесса голосования, сообщила в среду пресс-служба районной управы.

«Районный совет рекомендовал обеспечить возможность для проведения голосования по бюджету не только в интернете и зданиях районных управ, но и в каком-либо другом общественном месте. Это должно упростить доступ к голосованию для тех, кто не умеет или не желает пользоваться интернетом, но тем не менее хочет участвовать в принятии решений. По мнению районного совета управа могла бы организовать голосование на бумажном носителе вне стен управы, например в каком-либо торговом или культурном центре», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. 

«В нашем районе живет немало пожилых людей, для которых голосование через интернет может представлять определенные трудности. А поскольку для многих районная управа расположена достаточно далеко от дома, то было бы хорошо, если бы один избирательный участок был бы открыт в каком-либо из популярных торговых или культурных центров района», –  прокомментировал озвучивший предложение совета депутат Александр Зданкевич. 

Проект народного бюджета был инициирован Таллиннской городской управой 14 октября и передан на обсуждение и внесение предложений районным советам. Свои комментарии советы могут представить до 30 октября, после чего горуправа направит проект на рассмотрение в Таллиннское городское собрание. Согласно первоначальному графику сбор идей для народного бюджета планируется начать 16 ноября, голосование должно состояться во второй половине января. 

Планируется, что Таллиннский городской бюджет будет осуществлен в каждом районе города, причем для каждого района в бюджет заложено около 100 000 евро для реализации выбранных с помощью местных жителей инвестиций.  Согласно проекту право голоса для участия в народном бюджете будет у всех жителей Таллинна старше 14 лет. Чтобы голосование было признано действительным, от каждого района в нем должно принять участие определенное количество жителей, в Ласнамяэ – 1500 человек.

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