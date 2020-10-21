В России выясняют причину смерти 13 больных с Covid на ИВЛ. По данным СМИ, они задохнулись

Издание 161.ru со ссылкой на источник в Минздраве Ростова-на-Дону сообщает, что несколько пациентов с коронавирусом, лежавших в городской больнице N 20, задохнулись из-за продолжительной паузы в подаче медицинского кислорода. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице. Один из них отметил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из Министерства здравоохранения РФ. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Всего 12 октября в ГБ N 20 умерли 13 пациентов, однако в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону отметили, что точная причина их смерти еще устанавливается. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин также назвал фейком информацию о связи смерти пациентов с недостатком кислорода.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова также назвала эту информацию недостоверной и заявила, что соответствующим расследованием занимаются следственные органы. "Я надеюсь, что будут установлены лица, которые распространяют эту информацию и соответственно будут привлечены к ответственности", - сказала она, отметив, что если будет установлена связь между смертью пациентов и недостатком кислорода, власти получат соответствующее заключение. Однако пока такой информации нет, пишет РБК.

На ситуацию обратил внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразивший надежду, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство. "Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности", - сказал Песков, которого цитирует РИА "Новости".